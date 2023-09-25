T.C. BALIKESİR KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı :2013/41 Esas



21/09/2023



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Davacılar, ABDÜLCELİL GÖNÜLGÜL vd. ile Davalılar, AHMET ÇAYLAK vd. arasında Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında taraf Ahmet ve Fecriye kızı, 23/10/1956 doğumlu, (TC.33055085548) Mesude AL TÜRKI'nin adresinin meçhul olduğu, tebligat yapılamadığı ve yapılan araştırmalara rağmen adres bulunamadığı için tebligat yapılamadığından Mahkememizin 2013/41 Esas ve 2022/94 sayılı kararı ile;

1-Dava konusu Balıkesir İli, Susurluk İlçesi İlçesi, Yıldız Mahallesi 101 ada 6 parsel (eski 590 parsel) hakkındaki açılı bulunan davanın KABÜLÜNE, tamamı 14.400 pay kabul edilerek,

192 payın Hüseyin ve Asiye oğlu (30508170486) T.C. kimlik nolu 1964 doğumlu Ali Ulvi KURCA adına,

192 payın Hüseyin ve Asiye oğlu (30505170540) T.C. kimlik nolu 1968 doğumlu Mehmet KURCA adına,

192 payın Hüseyin ve Asiye kızı (34195022950) T.C. kimlik nolu 1956 doğumlu Ayşe ARSLAN adına,

192 payın Hüseyin ve Asiye oğlu (31486244596) T.C. kimlik nolu 1959 doğumlu Şamile ATLI adına,

48 payın Sadrettin ve Yazgülü kızı( 18385559464) T.C kimlik nolu 1954 doğumlu Şekibe KURCA adına,

48 payın İsmail ve Şekibe oğlu (18382559528) T.C kimlik nolu 1973 doğumlu Halil İbrahim KURCA adına,

48 payın İsmail ve Şekibe kızı(24214361610) T.C kimlik nolu 1974 doğumlu Hülya ASLAN adına,

48 payın İsmail ve Şekibe kızı(18379559692) T.C kimlik nolu 1979 doğumlu Hatice KURTOĞLU adına,

120 payın Süleyman ve Fatma kızı (15514768940) T.C. kimlik nolu 1943 doğumlu Öznur TOPÇU adına,

120 payın Süleyman ve Fatma kızı (23746395896) T.C. kimlik nolu 1947 doğumlu Kamile ALDEMİR adına,

120 payın Süleyman ve Fatma oğlu (28885224526) T.C. kimlik nolu 1950 doğumlu Abdülcelil GÖNÜLGÜL adına,

120 payın Süleyman ve Fatma kızı (29116216884) T.C. kimlik nolu 1952 doğumlu Aynur ÜSTÜN adına,

120 payın Süleyman ve Fatma oğlu (28882224680) T.C. kimlik nolu 1954 doğumlu Necmittin GÖNÜLGÜL adına,

120 payın Süleyman ve Fatma kızı (26416306840) T.C. kimlik nolu 1957 doğumlu Ayşe TEKİN adına,

120 payın Süleyman ve Fatma kızı (13852707126) T.C. kimlik nolu 1959 doğumlu Emine OTATAN adına,

120 payın Süleyman ve Fatma oğlu (28873224972) T.C. kimlik nolu 1962 doğumlu Muharrem GÖNÜLGÜL adına,

240 payın Mustafa ve Fatma kızı (33082084682) T.C. kimlik nolu 1932 doğumlu Ayşe CEYHAN adına,

180 payın Nuri ve Ayşe oğlu (33079084756) T.C. kimlik nolu 1950 doğumlu Hüseyin CEYHAN adına,

180 payın Nuri ve Ayşe kızı (33499070780) T.C. kimlik nolu 1965 doğumlu Behiye ÇAYLAK adına,

180 payın Nuri ve Ayşe kızı (25384324382) T.C. kimlik nolu 1958 doğumlu Nazmiye AKBAŞ adına,

90 payın Ahmet Tevfik ve Halime kızı (33004087296) T.C. kimlik nolu 1989 doğumlu Dilek ÜNAL adına,

90 payın Ahmet Tevfik ve Halime kızı (32995087520) T.C. kimlik nolu 1995 doğumlu Melek CEYHAN adına,

480 payın İsmail ve Fikriye oğlu (33682064664) T.C. kimlik nolu 1970 doğumlu Nazım AYDENİZ adına,

480 payın İsmail ve Fikriye oğlu (33658065466) T.C. kimlik nolu 1976 doğumlu Nadir AYDENİZ adına,

320 payın Osman ve Lütfiye oğlu (26806293804) TC. kimlik nolu 1969 doğumlu İsmail BORA adına

80 payın Mehmet ve Sadike kızı (26803293968) TC. kimlik nolu 1960 doğumlu Fatma BORA adına,

240 payın Akif ve Fatma kızı (26800294012) TC. kimlik nolu 1988 doğumlu Havva AKBAŞ adına,

160 payın Aziz ve Şaziye oğlu (38683041744) TC. kimlik nolu 1983 doğumlu Can ÇANKIRI adına,

160 payın Aziz ve Şaziye oğlu (38635043338) TC. kimlik nolu 1990 doğumlu Cem ÇANKIRI adına,

480 payın Hüseyin ve Nuriye kızı (27007287104) T.C. kimlik nolu 1949 doğumlu Emine GÖKAY adına,

120 payın Ahmet ve Zülbiye kızı (34351042372) T.C kimlik nolu 1957 doğumlu Hayriye ATMACA adına,

180 payın Mehmet Sami ve Hayriye oğlu (34342042664) T.C kimlik nolu 1977 doğumlu Hakan ATMACA adına,

180 payın Mehmet Sami ve Hayriye kızı ( 34324043238) T.C kimlik nolu 1980 doğumlu Yasemin AKBABA,

180 payın Ahmet ve Suriye kızı (24118382964) T.C. kimlik nolu 1947 doğumlu Fatıma AYER adına,

180 payın Ahmet ve Suriye kızı (21124465230) T.C. kimlik nolu 1951 doğumlu İsmi ERYILMAZ adına,

180 payın Ahmet ve Suriye oğlu (29326209812) T.C. kimlik nolu 1954 doğumlu İsmail CÖMERT adına,

180 payın Ahmet ve Suriye kızı (17815592200) T.C. kimlik nolu 1963 doğumlu Ülya DEMİREL adına,

240 payın Mehmet ve Nazmiye kızı (30640143348) T.C. kimlik nolu 1945 doğumlu Ayten ÇETİNDEMİR adına,

240 payın Mehmet ve Nazmiye kızı (13264883982) T.C. kimlik nolu 1946 doğumlu Gülten SEPER adına,

240 payın Mehmet ve Nazmiye kızı (20068503374) T.C. kimlik nolu 1957 doğumlu Tülin ARAS adına,

180 payın Mehmet Emin ve Ayşe kızı (33070085028) T.C. kimlik nolu 1937 doğumlu Fecriye CEYHAN adına,

270 payın Ahmet ve Fecriye oğlu (33058085484) T.C. kimlik nolu 1954 doğumlu Lütfi CEYHAN adına,

270 payın Ahmet ve Fecriye kızı (33055085548) T.C. kimlik nolu 1956 doğumlu Mesude AL TÜRKI adına,

180 payın Hakkı ve Ayşe kızı (33019086796) T.C. kimlik nolu 1939 doğumlu Mecbure CEYHAN adına,

135 payın Kamil ve Mecbure kızı (11407784844) T.C. kimlik nolu 1962 doğumlu Aysun TOKTAŞ adına,

135 payın Kamil ve Mecbure kızı (32242112692) T.C. kimlik nolu 1968 doğumlu Rebiha DENİZ adına,

135 payın Kamil ve Mecbure kızı (10003853886) T.C. kimlik nolu 1965 doğumlu İsmi GAYGISIZ adına,

135 payın Kamil ve Mecbure kızı (25120349938) T.C. kimlik nolu 1974 doğumlu Feriha SARIGÖZ adına,

576 payın Süleyman ve Nuriye kızı (25363285802) T.C. kimlik nolu 1949 doğumlu Hanife EMİR adına,

576 payın Süleyman ve Nuriye kızı (31063151392) T.C. kimlik nolu 1956 doğumlu Ganime AKIN adına,

576 payın Süleyman ve Nuriye oğlu (29749195792) T.C. kimlik nolu 1962 doğumlu Hüseyin BAL adına,

576 payın Süleyman ve Nuriye kızı (35428006402) T.C. kimlik nolu 1954 doğumlu Fatma AYDOĞMUŞ adına,

576 payın Süleyman ve Nuriye oğlu (29746195856) T.C. kimlik nolu 1968 doğumlu Mustafa BAL adına,

720 payın Mehmet Emin ve Emine oğlu (33088084464) T.C. kimlik nolu 1945 doğumlu Mehmet CEYHAN adına,

720 payın Mehmet Emin ve Emine kızı (27370275036) T.C. kimlik nolu 1949 doğumlu Ayşe GÜLSEVEN adına,

720 payın Naci ve Maviş kızı (27445272564) T.C. kimlik nolu 1963 doğumlu Nevin ERCAN adına,

720 payın Naci ve Maviş oğlu (33043085994) T.C. kimlik nolu 1968 doğumlu Ersin CEYHAN adına, TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, malikhanesinin bu şekilde doldurulmasına,

2-Dava konusu Balıkesir İli, Susurluk İlçesi İlçesi, Yıldız Mahallesi 107 ada 5 parsel (eski 591 parsel) hakkındaki açılı bulunan davanın KABÜLÜNE, Harun ve Münevver kızı (23029418830) T.C. kimlik nolu 1931 doğumlu Nuriye ŞURUH adına, TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, malikhanesinin bu şekilde doldurulmasına,

3-Dava konusu Balıkesir İli, Susurluk İlçesi İlçesi, Yıldız Mahallesi 107 ada 8 parsel (eski 592 parsel) hakkındaki açılı bulunan davanın KABÜLÜNE, tamamı 1536 pay kabul edilerek,

192 payın Cemal ve Sabriye kızı (27409372958) TC Kimlik Nolu 1951 doğumlu Nükket BİRİNÇ adına,

16 payın Ali ve Fatma kızı (24163345402) TC Kimlik Nolu 1931 doğumlu Hayriye ŞENİZBE adına,

24 payın Necmettin ve Hayriye kızı (24154345794) TC Kimlik Nolu 1956 doğumlu Hayriye Melek ŞENİZBE adına,

6 payın Şevki ve İsmet kızı (24136346368) TC Kimlik Nolu 1953 doğumlu Mihrican ŞENİZBE adına,

9 payın Burhan ve Mihrican oğlu (24133346422) TC Kimlik Nolu 1977 doğumlu Tunay ŞENİZBE adına,

9 payın Burhan ve Mihrican oğlu (24118346942) TC Kimlik Nolu 1981 doğumlu Gökay ŞENİZBE adına,

16 payın Halil ve Fatma kızı ( 16886312656 ) TC Kimlik Nolu 1946 doğumlu Huriye ŞENİZBE adına,

16 payın Enver ve Huriye oğlu (16883312710) TC Kimlik Nolu 1974 doğumlu Nazım ŞENİZBE adına,

16 payın Enver ve Huriye kızı ( 19118238250 ) TC Kimlik Nolu 1968 doğumlu Hülya ÖZBEN adına,

16 payın Enver ve Huriye kızı ( 19553223088 ) TC Kimlik Nolu 1971 doğumlu Esra ERDOĞAN adına,

16 payın Abdulhamit ve Zülfiye oğlu (20839457806) TC Kimlik Nolu 1935 doğumlu Özdemir ÖĞÜT adına,

24 payın Özdemir ve Necla oğlu (20830458178) TC Kimlik Nolu 1965 doğumlu Uğur ÖĞÜT adına,

24 payın Özdemir ve Necla kızı (51475046642) TC Kimlik Nolu 1967 doğumlu Özlem ÖĞÜT ÖZKUL adına,

48 payın Şemseddin ve Fehime kızı (10693829918) TC Kimlik Nolu 1936 doğumlu Şerare ÖZEN adına,

48 payın Şemseddin ve Fehime kızı (10687830104) TC Kimlik Nolu 1939 doğumlu Özden ÖZEN adına,

48 payın Şemseddin ve Fehime kızı (12817020270) TC Kimlik Nolu 1946 doğumlu Canset GÜLER adına,

12 payın Mehmet ve Emine kızı (10654831288) TC Kimlik Nolu 1937 doğumlu Kadriye ÖZEN adına,

36 payın Coşkun Ahmet ve Kadriye kızı (10651831342) TC Kimlik Nolu 1973 doğumlu Özlem İLBAN adına,

960 payın Adil ve Leman kızı (28465219096) TC Kimlik Nolu 1956 doğumlu Sevil KOÇKAR adına, TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, malikhanesinin bu şekilde doldurulmasına,

4-Dava konusu Balıkesir İli, Susurluk İlçesi İlçesi, Yıldız Mahallesi 107 ada 7 parsel ( eski 1221 parsel), hakkındaki açılı bulunan davanın KABÜLÜNE, Maliye Hazinesi adına, TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, malikhanesinin bu şekilde doldurulmasına,

5-Dava konusu Balıkesir İli, Susurluk İlçesi İlçesi, Yıldız Mahallesi 107 ada 4 parsel ( eski 1222 parsel), hakkındaki açılı bulunan davanın KABÜLÜNE, Maliye Hazinesi adına, TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, malikhanesinin bu şekilde doldurulmasına,

6-Dava konusu Balıkesir İli, Susurluk İlçesi İlçesi, Yıldız Mahallesi 125 ada 1 parsel ( eski 1224 parsel), hakkındaki açılı bulunan davanın KABÜLÜNE, Maliye Hazinesi adına, TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, malikhanesinin bu şekilde doldurulmasına,

7-Taraflarca yapılan yargılama giderlerinin kendi uhdesinde bırakılmasına,

8-Dava 3402 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince resen mahkememize aktarıldığından ve gerçek hak sahibinin kamu tarafından belirlenmesi gerektiğinden suçüstü ödeneğinden karşılanan giderlerin kamu üzerinde bırakılmasına, aynı nedenle harç alınmasına ve vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

9-Karar kesinleştiğinde dosyanın 3402 sayılı Kadastro Kanununun 32/2 maddesi gereğince Susurluk Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

10-Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/24-1981/7 E.K sayılı dosyasının karar kesinleştiğinde mahkemesine iadesine,

11-Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/18-1982/4 E.K sayılı dosyasının karar kesinleştiğinde mahkemesine iadesine,

12-Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/17-1981/9 E.K sayılı dosyasının karar kesinleştiğinde mahkemesine iadesine,

Karar verilmiş olup, Mesude AL TÜRKI'nin bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Dairesine istinaf yoluna başvurabileceğine, davacı Nükket Birinç ve davalı hazine vekili tarafından verilen iş bu karar istinaf edilmiş olmakla, 2 hafta içinde bu istinaf dilekçelerine karşı cevap verebileceğine, HMK.'nun ve Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra Mesude AL TÜRKI'ye tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01896326