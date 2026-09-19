T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/705 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/705 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Karesi İlçe, ÜÇPINAR Mahalle/Köy, 130 Ada, 315 Parsel, Taşınmazın; sulu(sulanabilen), yaklaşık % 1-2 eğimli, killi-tınlı toprak yapısına sahip Sulu Mutlak Tarım Arazisi olduğu kanaatine varılmıştır. Halihazırda taşınmazın üzerinde 4 adet her biri yaklaşık 220 m2 tamamı 880 m2 olan naylon örtülü sera sera, 1 adet yaklaşık derinliği 12 m olan sondajlı su kuyusu, 1 adet yığma depo(betonerme olmayan),ticari olmayan dikilmiş 20-25 yaşlarında karışık meyveli ve meyvesiz ağaçların olduğu, taşınmazın etrafı çitle çevrili olduğu, yolunun bulunduğu görüldü. Taşınmazın üzerinde yaklaşık alanı 35 m tek odalı çatısı oluklu sac kaplı, kapısı demir doğramadan imal edilmiş, iç duvarları sıvalı, dış cephesi sıvasız olan yığma tarzda yapılmış bina bulunmaktadır. Dosyada mevcut Karesi Belediye Başkanlığı'nın yazısında taşınmazın imar durumu"1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Gelişme Konut Alanı" tanımlıdır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Karesi İlçe Nüfusu 210.000 kişiye ulaştığında yapılacaktır." şeklinde belirtildiği görüldü. İhaleye gireceklerin bilirkişi raporunu incelemeleri ihtar olunur.

Adresi : Üçpınar Mahallesi Karayer Mevkii 130 Ada 315 Parsel Karesi / BALIKESİR

Yüzölçümü : 10.295,71 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.949.855,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:49

16/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02551146