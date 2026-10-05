T.C. BALIKESİR 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/189

29.09.2026

KARAR NO: 2026/416

İLAN

Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan sanık HOUSSIN KHALIL hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda TCK 229/1,229/2,53 maddeleri gereğince mahkumiyetine karar verildiği, katılan vekilinin istinaf talebinde bulunduğu, sanık Kurdı ve Asrıya oğlu, 1986 doğumlu HOUSSIN KHALIL'nun dosyada tebligata yarar açık adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmalara rağmen adresinin tespit edilmediğinden kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinin birinde ilanen tebliğine,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra katılana kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yoluna başvurma hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02561480