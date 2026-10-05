T.C. BALIKESİR 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2026/381

29.09.2026

KARAR NO: 2026/410

İLAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık Ebu Ömer Onur UĞURLU hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda, TCK 191/1, 53/6-7. maddeleri gereğince 2 yıl hapis cezası karar verildiği sanık Murat ve Miniş oğlu 1996 doğumlu Ebu Ömer Onur UĞURLU'nun dosyada tebligata yarar açık adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmalara rağmen adresinin tespit edilmediğinden kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinin birinde ilanen tebliğine,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra katılana kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yoluna başvurma hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02561485