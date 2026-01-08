T.C. BALIKESİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/62 Esas

DAVALI : BALIKESİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan yargılamasında;

"Balıkesir ili, Altıeylül İlçesi, Halalca mah. 4597 ada 2,3,4,5,6,7,8 parsel, 4598 ada 8 nolu parsel, 4600 ada 1 ve 15 parsel, 4601 ada 14 nolu parsel de hissedar malik olanAli kızı Ayşe ve Havva açık kimlik bilgilerinin, açık adresinin bildirilmesi için ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 AY içerisinde Mahkememize başvuru yapılması gerektiği, aksi halde Ali kızı Ayşe ve Havva isimli kişilerin gaipliğine ve davacı idare tarafından Ali kızı Ayşe ve Havva isimli kişi adına yatırılan ipotek bedelinin tüm nemasıyla birlikte Hazineye irat olarak kaydına karar verileceği hususu ilgilere tebliğ yerine geçmek üzere 4721 sayılı TMK'nın 33/2 ve 588. maddesi gereğince İLAN OLUNUR."

