T.C. BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2026/177 Esas

10.08.2026

Balıkesir ili, Altıeylül İlçesi, Subay Mahallesi, 4989 Ada 6 nolu parselde kayıtlı taşınmazda ipotek alacaklısı Nazmi Giydirici, Fatma AYDIN, Rıfat GİYDİRİCİ, Şükriye GİYDİRİCİ ve Zekiye GİYDİRİCİ'nin açık kimlik bilgilerinin, açık adreslerinin bildirilmesi için ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 AY içeresinde Mahkememize başvuru yapılması gerektiği, aksi halde Nazmi Giydirici, Fatma AYDIN, Rıfat GİYDİRİCİ, Şükriye GİYDİRİCİ ve Zekiye GİYDİRİCİ isimli kişilerin gaipliğine ve davacı iadere tarafından Nazmi Giydirici, Fatma AYDIN, Rıfat GİYDİRİCİ, Şükriye GİYDİRİCİ ve Zekiye GİYDİRİCİ isimli kişiler adına yatırılan ipotek bedelinin tüm nemasıyla birlikte Hazineye irat olarak kaydına karar verileceği hususu ilgililere tebliğ yerine geçmek üzere 4721 sayılı TMK'nın 33/2 ve 588.maddesi gereğin İLAN OLUNUR. 10.08.2026

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Basın No: ILN02542745