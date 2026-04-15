T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/352 Esas

KARAR NO : 2026/61

BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Mahkememizin 10/02/2026 tarih ve 2024/352 Esas - 2026/61 Karar sayılı ilamı ile; "(...)1-ASIL DAVA YÖNÜNDEN davanın KISMEN KABULÜ ile sözleşme md.5 uyarınca 340.000 TL geç teslim gecikme cezası, sözleşme md.8 uyarınca 66.700 TL avan projeleri gecikme cezası, sözleşme md.9 uyarınca 24.600 TL iş programı gecikme cezası ve sözleşme md.13 uyarınca 73.000 TL teknik eleman listesi gecikme cezası olmak üzere toplam 504.300 TL gecikme cezasının temerrüt tarihi olan 25/01/2016 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte asıl davalıdan alınarak davacıya verilmesine; fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

2-BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN davanın KISMEN KABULÜ ile sözleşme md.8 uyarınca 66.700 TL avan projeleri gecikme cezası, sözleşme md.9 uyarınca 24.600 TL iş programı gecikme cezası ve sözleşme md.13 uyarınca 103.400 TL teknik eleman listesi gecikme cezası olmak üzere toplam 194.700 TL gecikme cezasının dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte birleşen davalıdan alınarak davacıya verilmesine; fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

3-ASIL DAVA YÖNÜNDEN alınması gereken 34.448,73 TL nispi karar ve ilam harcının asıl davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına; asıl ve birleşen davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 5737 sayılı Vakıflar Kanunu md.77/2 uyarınca harçtan muaf olduğu anlaşılmakla asıl ve birleşen davacı idare tarafından yatırılan 10.395,08 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde asıl ve birleşen davacı idareye iadesine,

4-ASIL DAVA YÖNÜNDEN asıl ve birleşen davacı tarafından yapılan 29,20 TL başvuru harcı,10.395,08 TL peşin harç, 384,90 TL keşif harcı, 18.300,00 TL bilirkişi ücreti, 9.090,90 TL asıl davada yapılan posta ve tebligat masrafı olmak üzere toplam 38.200,08 TL'nin kabul edilen kısma karşılık gelen (%82,85 Kabul - %17,15 Ret) 31.648,77 TL'nin asıl davalıdan alınarak asıl ve birleşen davacıya verilmesine; bakiye kısmın asıl ve birleşen davacı üzerinde bırakılmasına,

5-ASIL DAVA YÖNÜNDEN asıl ve birleşen davacı taraf yargılamada kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen kısım bakımından karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT md.13/1 uyarınca 80.688,00 TL nispi vekalet ücretinin asıl davalıdan alınarak asıl ve birleşen davacıya verilmesine,

6-ASIL DAVA YÖNÜNDEN asıl davalı taraf yargılamada kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden reddedilen kısım bakımından karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT md.13/1 uyarınca daha az olamayacağından 45.000 TL maktu vekalet ücretinin asıl ve birleşen davacıdan alınarak asıl davalıya verilmesine,

7-ASIL DAVA YÖNÜNDEN artan gider ve delil avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

8-BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN alınması gereken 13.299,95 TL nispi karar ve ilam harcının birleşen davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına; asıl ve birleşen davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 5737 sayılı Vakıflar Kanunu md.77/2 uyarınca harçtan muaf olduğu anlaşılmakla asıl ve birleşen davacı idare tarafından yatırılan 3.326,70 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde asıl ve birleşen davacı idareye iadesine,

9-BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN asıl ve birleşen davacı tarafça yapılan 59,30 TL başvurma harcı, 3.326,70 TL peşin harç, 97,70 TL Tedbir talebi harcı, 15.000,00 TL bilirkişi ücreti ve 95.841,60 TL Basın İlan Kurumu ücreti olmak üzere toplam 114.325,30 TL'nin kabul edilen kısma karşılık gelen (%99,95 Kabul - %0,05 Ret) 114.268,14 TL'nin birleşen davalıdan alınarak asıl ve birleşen davacıya verilmesine; bakiye kısmın asıl ve birleşen davacı üzerinde bırakılmasına,

10-BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN asıl ve birleşen davacı yargılamada kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT md.13/1 uyarınca daha az olamayacağından 45.000,00 TL maktu vekalet ücretinin birleşen davalıdan alınarak asıl ve birleşen davacıya verilmesine,

11-BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN artan gider ve delil avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, asıl ve birleşen davacı vekilinin yüzüne karşı, asıl ve birleşen davalı tarafın yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya bir başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçeyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, (...)" karar verilmiştir.

Davalı Duralılar İnşaat Turizm Gıda Nakliye Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.'nin yurt içinde ve yurt dışında tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden bahisle işbu hüküm özeti karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ edilmiş olup; işbu ilamın yayımından itibaren 7 gün sonra davalıya karar tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 31/03/2026

Basın No: ILN02446942