T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/668

KARAR NO : 2025/363

BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı SACİT ADIŞEN ve ZÜMREHAN ÖZCAN tarafından davalılar LEVENT ADIŞEN ve diğerleri aleyhine açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizden verilen 02/12/2025 tarih ve 2024/165 Esas - 2025/285 Karar sayılı ilamı ile "(...)Davanın KISMEN KABUL ve KISMEN REDDİNE,

1-Dava konusu bilirkişi heyeti tarafından tanzim olunan 14/04/2025 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve ekli krokisinde E harfi ile gösterilen tek katlı ahır ve F harfi ile gösterilen tek katlı fırın ve kümes yönünden davanın REDDİNE,

2-Dava konusu bilirkişi heyeti tarafından tanzim olunan 14/04/2025 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve ekli krokisinde A harfi ile gösterilen tek katlı ev, B harfi ile gösterilen iki katlı ev ve C harfi ile gösterilen tek katlı ahır yönünden davanın KABULÜ ile Balıkesir ili Altıeylül İlçesi Paşaköy Mah. Köy içi mevkii 135 ada 191 parsel sayılı taşınmazda bilirkişi heyeti tarafından tanzim olunan 14/04/2025 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve ekli krokisinde A harfi ile gösterilen tek katlı evin davacı Zümrehan Özcan tarafından ve B harfi ile gösterilen iki katlı ev ile C harfi ile gösterilen tek katlı ahırın davacı Sacit Adışen tarafından meydana getirildiğinin TESPİTİNE; bilirkişi heyeti tarafından tanzim olunan 14/04/2025 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve ekli krokisinin İŞBU KARARIN EKİ SAYILMASINA,

3-Alınması gereken 83.672,16 TL nispi karar ve ilam harcından, peşin yatırılan 307,40 TL peşin harç ve 23.140,32 TL bakiye karar ve ilam harcının mahsubu ile bakiye 60.224,44 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazineye gelir kaydına,

(...)

Dair, davacılar vekilinin yüzüne karşı ve davalı tarafın yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya bir başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçeyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okundu usulen anlatıldı.(...)" karar verilmiştir.

Davalı LEVENT ADIŞEN' in tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden bahisle işbu hüküm özeti karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ edilmiş olup; işbu ilamın yayımından itibaren 7 gün sonra davalıya karar tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02398736