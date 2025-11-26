T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/165

KARAR NO : 2025/285

BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI tarafından davalılar-ASMİN SOSYAL HİZMETLER ÖZEL EĞİTİM GIDA İNŞAAT İNSAN KAYNAKLARI VE TAAHHÜT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve diğerleri aleyhine açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen tazminat İstemli)" davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizin 25/09/2025 tarih ve 2024/165 Esas - 2025/285 Karar sayılı ilamı ile "(...)

1- DAVALI ASMİN SOSYAL HİZMETLER LTD. ŞTİ. YÖNÜNDEN davanın REDDİNE,

2- DAVALI HARMANŞA İNŞAAT LTD. ŞTİ. YÖNÜNDEN davanın KABULÜ ile 108.057,27 TL'nin ödeme tarihi olan 26.04.2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte işbu davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3- Alınması gereken 7.381,39 TL nispi karar ve ilam harcının, davalı Harmanşa İnşaat Ltd. Şti.'den alınarak Hazineye gelir kaydına,

4- Davacı tarafça yapılan 1.738,00 TL tebligat, müzekkere ve posta gideri ile 3.000,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 4.738,00 yargılama giderinin davalı Harmanşa İnşaat Ltd. Şti.'den alınarak davacıya verilmesine; davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin bakiye kısmının davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

5- Davacı taraf yargılamada kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT md.13/1 uyarınca daha az olamayacağından 30.000 TL maktu vekalet ücretinin davalı Harmanşa İnşaat Ltd. Şti.'den alınarak davacıya verilmesine,

6- Artan gider ve delil avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı ve davalı tarafın yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya bir başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçeyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okundu usulen anlatıldı.(...)" karar verilmiştir.

Davalı ASMİN SOSYAL HİZMETLER ÖZEL EĞİTİM GIDA İNŞAAT İNSAN KAYNAKLARI VE TAAHHÜT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden bahisle işbu hüküm özeti karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ edilmiş olup; işbu ilamın yayımından itibaren 7 gün sonra davalıya karar tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 13/11/2025

Basın No: ILN02342354