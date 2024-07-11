T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/119 Esas

10/06/2024

Davacı ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar BEHZAT KARAKAYA, EMEL KARAKAYA, EMİNE ÇAPAR, ERCAN ERDEM, GÜLSEN IŞIK, İLHAN KARAKAYA, MEHMET ERDEM, TOKER KARAKAYA, TURGUT KARAKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

İdarece Ankara İli, Bala İlçesi, Yeniköy Mahallesinde imalatı tamamlanan su deposu yapım işi kapsamında 7053 ada 5 parselin 633.59m²'lik kısmında kamulaştırma yapılmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu tarafından 01/06/2023 tarih ve 2023/163 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alındığı ve onaylandığı, Ankara İli, Bala İlçesi, Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7053 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince kamulaştırılmasına kararı verildiği anlaşılmış olmakla, iş bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarını kanıtladığı takdirde davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tespit ve tesciline karar verileceği İLAN olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02058719