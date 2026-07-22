T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/748 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/748 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, Güneşli Mevkii, 1276 Parselde Kayıtlı, 238,00 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 27/260 Hissesi Satışa Konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/487 Esas sayılı dosyasından hazırlanan bilirkişi raporuna göre "Adres Özellikleri: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 1276 parsel sayılı, Arsa niteliğindeki taşınmaz, Hürriyet Mahallesi, Çelik Apartmanı, 107. Sokak, No: 8 Bağcılar/İstanbul adresindedir. Yakın Çevre Özellikleri: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 1276 parsel sayılı, Arsa niteliğindeki taşınmazın etrafı meskun mahal olup, konut ve işyerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibarı ile kamu binalarına, eğitim ve sağlık kurumlarına, alışveriş merkezlerine, otobüs, minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafededir. Belediye ve alt yapı hizmetlerinden (Yol, su, elektrik, kanal, doğalgaz gibi) azami derecede istifade eder durumdadır. Dava konusu taşınmaz (kuş uçuşu mesafesi olarak); 1)- Bağcılar Kaymakamlığına 1850.00m. mesafededir.2)- Kirazlı-Bağcılar Metro İstasyonuna 860.00m. mesafededir.3)- Bağcılar Teknik Lisesine 550.00 mesafededir.4)- Atlas Üniversitesi Hastanesine 510.00m.mesafededir. C- Site Özellikleri: Dava konusu taşınmaz, site içerisinde bulunmamaktadır. D- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın düz topografik yapıda, dörtgen şekilli olup, Kuzey, Güney ve Batı cephesinde imar parseli, Doğu cephasinde107. Sokak bulunmaktadır. E- Taşınmazın Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmaz İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 1276 parsel sayılı ve mahallen Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Çelik Apartmanı, 107. Sokak, No: 8 adresinde tamamı 238,00 m2 alanlı arsa üzerinde 1 Bodrum + Zemin + 4 Normal kat ve çekme kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, inşa edilmiş yaklaşık 30 yıllık ömre sahip olan bina mevcut olduğu, demir doğrama kapı girişli, sahanlıklar seramik, hazır merdiven basamaklı, katında 1’er daireleri olarak kullanıldığı, dairelerin 2 oda, salon konumlu, ayrıca, antre, koridor, mutfak, banyo tuvalet ve balkon mahallerini ihtiva ettiği, daireler çelik kapı girişli, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı, 2. Sınıf işçilik ve malzeme kalitesinde inşa edildiği, ısınmanın doğal gazlı olduğu, taşınmaz üzerinde binada kat mülkiyeti ya da kat irtifakı tesis edilmediği, hisseli müşterek mülkiyete haiz olduğu, taşınmaz üzerindeki binanın toplam olarak 970,00 m2 alanlı ve yapım kriterleri bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı III-B Yapılar Sınıfı Kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Olumlu Faktörler: - Konumu- Ulaşım Kolaylığı

- Tercih edilen bir bölgede olması- Ticaret alanında olması. Olumsuz Faktörler: - Gayrimenkul piyasasında yaşanan ani fiyat değişiklikleri- Hisseli Bina olması ( Kat mülkiyeti yada kat irtifakı tesis edilmediği)denilmektedir.

İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E-99368494-310.05-4572201 sayılı imar durumu yazısına göre; “İlgi yazı ile Hürriyet Mahallesi, 0 ada, 1276 parsel sayılı taşınmaza ilişkin imar durumu bilgisi istenmektedir. İlçemize ait 15.09.2008 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Bağcılar Uygulama İmar Planında, Hürriyet Mahallesi0 ada, 1276 parsel sayılı taşınmaz İ-4 yapılaşma koşullu Konut alanında kalmaktadır. ”denilmiştir.

Kıymeti : 3.200.590,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, Güneşli Mevkii, 848 Parselde Kayıtlı, 227,18 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 45/250 Hissesi Satışa Konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 21/11/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 1258. Sokak,No:4 kapı numaralı taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ikiz - bitişik nizam, 4-5 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt ve orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu hisseli taşınmazın yer aldığı parsel 227,18 m² yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer bir geometrik şekildedir. Taşınmaz parseli üzerinde mahallen ansa girişi 1258. Sokak'tan olan, 1 Bodrum + Zemin + 4 Normal + Çatı katından müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan binanın mahallinde 1. Bodrum katında bina ortak alanı, zemin katının ticari amaçlı, normal katları ve çatı katı konut amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Daire alanlarının 150 m²'den küçük alanlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsel üzerinde yer alan binanın Coğrafi Bilgi Sistemin ve mahallinde yapılan tespitlere göre kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 950 m² dir. Bina dış cephesinin boyalı olup, dairelerde pencere doğramaları PVC doğrama şeklinde, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. denilmektedir.

İmar Durumu :Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-99368494-310.05-4572201 sayılı imar durumu yazısına göre; “İlgi yazı ile Güneşli Mahallesi, 0 ada, 848 parsel ve Hürriyet Mahallesi, 0 ada, 1276 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin imar durumu bilgisi istenmektedir. İlçemize ait 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında; Güneşli Mahallesi, 0 ada, 848 parsel sayılı taşınmaz, İ-4 yapılaşma koşullu TİM alanında kalmakta olup yoldan ihdası bulunmaktadır. Hürriyet Mahallesi, 0 ada, 1276 parsel sayılı taşınmaz ise İ-4 yapılaşma koşullu Konut alanında kalmaktadır. Plan örnekleri ekte tarafınıza sunulmuştur. Bilgilerinize rica ederim.” denilmiştir.

Kıymeti : 5.810.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan : 847 Parseldeki bina bu parsele 5.55 m2 tecavüzlüdür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Ayazma Mevkii, 12280 Parselde Kayıtlı, 219,00 M2 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli Taşınmazın 41/219 Hissesi Satışa Konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 21/11/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " Konu taşınmaz, İstanbul İli, Kocasinan Merkez Mahallesi, Malazgirt Caddesi, No:51/A-B, Badem Sokak, No:36 kapı numaralı taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ikiz - bitişik nizam, 4-5 katlı konut ve ticari kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt ve orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu hisseli taşınmazın yer aldığı parsel 219,00 m² yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer bir geometrik şekildedir. Taşınmaz parseli üzerinde mahallen ana girişi Badem Sokak'tan olan, 2 Bodrum + Zemin + 4 Normal + Çatı katından müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan binanın mahallinde zemin katı ticari, normal katları ve çatı katı konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Daire alanlarının 150 m²'den küçük alanlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsel üzerinde yer alan binanın Coğrafi Bilgi Sistemin ve mahallinde yapılan tespitlere göre kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 1.200 m² dir. Bina dış cephesinin mantolama üzeri boyalı olup, dairelerde pencere doğramaları PVC doğrama şeklinde, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. " denilmektedir.

İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-35345133-622.03-6273/34213 sayılı imar durumu yazısına göre; “Bahse konu Kocasinan Merkez Mahallesi 1 pafta 12280 parsel Badem Sokak No:36 kapı sayılı taşınmaz 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’na göre İkiz Nizam 5 Kat yapılaşma şartlarında, Kısmen Yol ve Kısmen Ticaret + Konut Alanı’nda kalmaktadır. Ayrıca Kirazlı- Halkalı metro hattı etkilenme sahasında kalmaktadır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görüşü alınmadan uygulama yapılamaz. Ruhsat Tarihi 19.08.1995 olup, net kullanım alanı 150 m2’ninaltındadır. Plan Notları ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim.” denilmiştir.

Kıymeti : 6.550.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 13:40

10/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02513870