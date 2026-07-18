T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/208 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/208 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 3746 Parsel, 50/350 Arsa Paylı, 179,95 M2 Yüzölçümlü, 2. Normal Kat, 4 Numaralı Bağımsız Bölüm Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Bahse konu İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah. 3746 parsel sayıda kayıtlı 179,95 m2 alanlı taşınmazda 50/350 arsa paylı olarak kat irtifakı tesis edilmiş 2. Normal Kat (4) Bağ. Böl. Nolu Meskenin ve Şirinevler Mah. Mahmutbey 4. Sok. adresinde bulunmaktadır. Bahse konu (4) Bağ. Böl Nolu meskenin yaklaşık Net:80,00 m2 alanlı 3 oda * salon *mutfak * koridor * banyo-tuvalet * balkon kısımlarını ihtiva ettiği , odalar ve salon da yerler parke mutfak ve koridorda seramik kaplı, mutfakta tezgahlı, ahşap dolaplı, banyo ve tuvalette duvarlar tavana kadar fayans kaplı, sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler seramik döşelidir. Isınmanın doğal gazlı olduğu görülmektedir. Ana taşınmazın havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi boyalı badanalı, demir doğrama kapı girişli, merdivenleri ve sahanlıkları mermer kaplı, demir doğrama merdiven korkuluklu olup otobüs ve minibüs duraklarına yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder.

Adresi : Bahçelievler İlçesi, Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey 4.Sokak, No:4 Bahçelievler

Yüzölçümü : 179,95 m2

Arsa Payı : 50/350

İmar Durumu :Bahçelievler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, “3746 parsel sayılı 1/1000 ölçekli 21.06.2009 t.t. Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam 6 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.” Denilmektedir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 19/01/2012 - 1395

Beyan : Yönetim Planı : 09/03/2012

Beyan : AT Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 10/01/2013 ? 813

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 11:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Bağlar Mevkii,3986 Parsel, 24/300 Arsa Paylı, 272,65 M2 Yüzölçümlü, 5. Normal Kat, 13 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı

Özellikleri : Bahse konu İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah. Bağlar mevkii 3986 sayıda kayıtlı 272,65 m2 alanlı taşınmazda 24/300 arsa paylı olarak kat irtifakı tesis. Normal Kat (13) Bağ. Böl. Nolu Çatı Piyesli Meskenin ve Şirinevler Mah. Mahmutbey 17. Sok. adresinde bulunmaktadır. Bahse konu (13) Bağ. Böl Nolu çatı piyesli meskenin projesine göre giriş kısmının Net:85,00 m2 alanlı 2 oda * salon * mutfak * koridor * banyo-tuvalet * balkon kısımlarını , piyesli kısmının ise Net:70 m2 alanlı 2 oda * salon * banyo-tuvalet * teras kısımlarını ihtiva ettiği toplamda Net: 155 m2 alanlı olduğu, yerinde yapılan incelemelerde daire giriş kısmı ile çatı piyesli kısmın 2 ayrı bağımsız bölüm olarak kullanıldığı çatı piyesli kısmın girişinin bir üst kattan sağlandığı ve daire içerisinden merdiven bağlantısının kesildiği görülmüştür. Çatı piyesli kısımda salon içerisinde mutfak alanı oluşturulmuş ve açık mutfak şeklinde kullanılmaktadır. Çatı piyesli meskenin içerisinde odalar ve salon da yerler parke ,mutfak ve koridorda seramik kaplı, mutfakta tezgahlı, ahşap dolaplı, banyo ve tuvalette duvarlar tavana kadar fayans kaplı, sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler seramik döşelidir. Isınmanın doğal gazlı olduğu görülmektedir. Ana taşınmazın havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi boyalı badanalı, demir doğrama kapı girişli, merdivenleri ve sahanlıkları mermer kaplı, alüminyum doğrama merdiven korkuluklu olup otobüs ve minibüs duraklarına yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder.

Adresi : Bahçelievler İlçesi, Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey 17.Sokak, No:6 Bahçelievler

Yüzölçümü : 272,65 m2

Arsa Payı : 24/300

İmar Durumu :Bahçelievler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, *3986 parsel sayılı 1/1000 ölçekli 21.06.2009 t.t. Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam 6 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.” denilmektedir.

Kıymeti : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 13/11/2019 - 28722

Beyan : Yönetim Planı : 27/07/2020

Beyan : KM ne çevrilmiştir. 21/06/2022 - 25471

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 13:50

10/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02512266