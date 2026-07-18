T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/586 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/586 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Bağcılar mahallesi, 631 ada, 1 parsel, 80,64 m2 yüz ölçümlü, Arsa nitelikli taşınmazın 1/3 hissesi satışa konudur.

İmar durumu: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-12499196-109-4513222 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz; “Bağcılar İlçesi, Bağcılar mahallesi, 631 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN:UİP560) "Bitişik Nizam, 4 kat (B-4)" yapılanma koşullu "Konut Alanı"nda kalmakta olup yola terki ve ihdas edilecek alanı bulunmaktadır. Taşınmaz adresinin Kazım Karabekir Mah. 220. Sok. No:58 Bağcılar/İstanbul olduğu tespit edilmiştir. 1995 tarihli yeni yapı ruhsatı düzenlenmiştir.” denilmiştir.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 03/10/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre “ Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kazım Karabekir Mah. 220. Sok. No:58 kapı numaralı taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ikiz - bitişik nizam, 4-5 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt ve orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu hisseli taşınmazın yer aldığı parsel 80,64 m² yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer bir geometrik şekildedir. Taşınmaz parseli üzerinde mahallen ana girişi 220. Sokak'tan olan, 1 Bodrum + Zemin + 4 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan binanın mahallinde 1. Bodrum ve zemin katları iş yeri, normal katları konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Daire alanlarının 150 m²'den küçük alanlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsel üzerinde yer alan binanın Coğrafi Bilgi Sistemin ve mahallinde yapılan tespitlere göre kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 500 m² dir. Bina dış cephesinin dekoratif sıvalı olup, dairelerde pencere doğramaları PVC doğrama şeklinde, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur."denilmektedir.

Mükellefiyetler: Beyan ve şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Kıymeti : 4.963.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:30

02/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02512254