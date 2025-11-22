T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/93 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/93 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 2339 Ada, 13 Parselde Kayıtlı, 9.234,52 M2 Yüzölçümlü, 174/41059 Arsa Paylı, Daire Nitelikli, A Blok 2. Normal Kat 3 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

İmar Durumu : Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 2339 ada 13 parsel sayılı taşınmaz, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN; UİP-560), zemin katta maks; TAKS:0,50, zemin kattan sonra konut yapılması durumunda maks TAKS:0.25, Ticaret yapılması durumunda ise maks TAKS:0.40, maks KAKS:2.00 yapılaşma koşullarında TİM (Tali İş Merkezi) Alanında kalmaktadır. Kurum İncelemeleri :07.10.2016 tarih ve 2016/1073604 sayılı tasdikli mimari projesi Bağcılar Belediyesi'nden temin edilmiş olup, konum teyidi, alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri anılan mimari projeden yapılmıştır. Djital imar arşiv dosyasında 06.02.2015 tarih 623001 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı, 24.10.2016 tarih 1130842 sayılı Tadilat Ruhsatı, 28.12.2017 tarih 1551646 sayılı Yapı Kullanma İzim Belgesi incelenmiştir. Taşınmazın cephe aldığı Üsküp Caddesi 2016 yılı sokak rayici 1.320 TL olarak belirlenmiş olup Mahmutbey Caddesi için 2015 yılı ve 2016 yılı sokak rayici bilgisi bulunmamaktadır.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 23/04/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, Üsküp Caddesi üzerinde Referans Güneşli Sitesi, 142 kapı numaralı A Blok'ta yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, konut apartmanları ve siteler şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. ADRES: Güneşli Mahallesi, Üsküp Caddesi, Referans Güneşli Sitesi, A Blok, No:142, K:2 D:3 Bağcılar/İstanbul Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı Referans Güneşli Sitesi,9.234,52 m² alanlı 2339 ada 13 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında ve ayrık yapı nizamında A ve B Bloklar olmak üzere 2 blok olarak projelendirilmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı A Blok parselin kuzeybatısında konumlu olup 3 bodrum + zemin + 17 normal katlı olarak projelendirilmiştir. Projesine göre binanın 3. Bodrum katında otopark, 2. Bodrum katında sığınak, otopark ve teknik odalar, 1. Bodrum katında otopark ve 11 adet dükkan, zemin katında 17 adet dükkan ve blok girişi, 1. Normal katında ortak alan, 2-17. normal katların her birinde 6'şar adet daire olmak üzere blokta toplam 124 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Proje bünyesinde özel güvenlik, kapalı otopark, kapaı yüzme havuzu, spor salonu, sauna, çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Binaya giriş zemin kattan alüminyum doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Bloğun dış cephesi akrilik boyalı olup, giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenleri mermer döşeli, duvarlar plastik boyalıdır. Blokta1 tanesi yük olmak üzere 3 adet asansör bulunmaktadır. Blok yaklaşık 8 yaşındadır. A Blok, 2.Normal Kat, 3 nolu Daire ; A Blok,2. Normal Kat 3 nolu daire blok girişine göre sağ ön cephede konumludur. Taşınmaz mimari projesinde net 96 m²+ 20 m² kat bahçesi brüt 131 m² alanlıdır. Taşınmaz projesinde salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, wc, çamaşır odası, hol, 2 adet balkon ve kat bahçesi bölümlü 2+1 dairedir. Mahallinde yapılan incelemede kat bahçesinin oda olarak dizayn edildiği ve taşınmazın 3+1 düzeninde olduğu görülmüştür. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları mobilya pres kapı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri laminat parke, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolap, granit tezgah mevcuttur. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplı olup duş yeri, duşkabin, dolaplı lavabo ve klozet mevcuttur. Isınması merkezi sistem ile sağlanmaktadır." denilmektedir.

Kıymeti : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı: 06/02/2017

Beyan: Yönetim Planı Değişikliği 18/06/2018

Beyan: ....Km ne Çevrilmiştir.

KİRA ŞERHİ: 17/09/2001 TA. VE 9416 YEV. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GEN. MÜD LEHİNE 99 YILLIĞI 1 TL DEN OLMAK ÜZERE

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:50

13/11/2025

