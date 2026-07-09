T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/142 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/142 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mahallesi, 1239 Ada 4 Parsel Sayılı 35.551.05 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda, 141/98250 Arsa Paylı B1 Blok 1.Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 13/03/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Esenler İlçesi, Kemer Mahallesi, Şehit Mustafa Dündar Caddesi üzerinde Kemer Park Evleri Sitesi,2F kapı numaralı B1 Blok'ta yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede 4-5 katlı konut apartmanları şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı Kemer Park Evleri Sitesi, 35.551,05 m² alanlı 1239 ada 4 nolu parsel üzerine14 bloklu olarak inşa edilmiştir. Site içerisinde açık/ kapalı otopark, kapalı yüzme havuzu, sauna, spor alanları, geniş peyzaj alanları , çocuk oyun alanı ve 24 saat güvenlik bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı B1 Blok parselin güneydoğusunda, kuzeyden güneye3. sırada yer almaktadır. B1 Blok betonarme karkas yapı tarzında ve ayrık yapı nizamında, 2 bodrum + zemin + 15 normal katlı olarak projelendirilmiştir. Kat irtifakına esas mimari projesine göre binanın 2. ve 1. Bodrum katlarında sığınak ve ortak alanlar, zemin katında 4 adet mesken ve blok girişi, normal katların her birinde 4' er adet Mesken olmak üzere binada toplam 64 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Bloğa giriş zemin kattan alüminyum kapı ile sağlanmaktadır. Bloğun dış cephesi akrilik boyalı olup, giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenleri mermer döşeli, duvarlar plastik boyalıdır. Blokta 2 adet asansör bulunmaktadır. B1 Blok, 1. kat, 6 nolu Mesken ; B1 Blok, 1. kat, 6 nolu Mesken, blok girişine göre sol ön cephede yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesinde ve mahallindenet109 m² +3 m² balkon, brüt 127 m²alanlı olup salon, 3 adet oda, mutfak, 2 adet banyo, wc, hol, koridor ve balkon bölümlüdür. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları panel kapı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri parke, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar, mermerit tezgah mevcuttur. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplı olup duş yeri, duşakabin, lavabo ve klozet mevcuttur. Isınması doğalgaz kombili sistem ile sağlanan taşınmazın tüm bölümlerinde panel radyatör bulunmaktadır." denilmektedir.

İmar Durumu: Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş olan 10.02.2026 tarih E-13432091-115.01.06-184919sayılı yazısında "Esenler İlçesi, Kemer Mahallesi 1239 ada 4 parsel sayılı yer 23.06.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli 1239 Ada 1 Parsele ait Uygulama İmar Planı değişikliğinde Konut Alanında kalmakta olup H= Serbest, Taks= 0.40 E= 2.50 Ayrık Nizam yapılaşma koşuluna haizdir. Ayrıca 544 ada 1 parsel (yeni 1239 ada 3 ve 4 parseller) sayılı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (N.İ.P) değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi olumlu bulunulmuş ve Danıştay 6.Dairesinin 19.01.2011 günlü, E:2009/5373, K:2011/63 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. " denmektedir. Taşınmazın kat, konum tespitinde Esenler Belediyesi'nden temin edilmiş olan 05.12.2005 tarih 2007/647 sayılı kat irtifakına esas mimari projesinden faydalanılmıştır.

Kıymeti : 11.750.000,00 TL

KDV Oranı : Takibe Konu Alacak Konut Finansmanı Sözleşmesinden Kaynaklandığından Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin 4.fıkrası Uyarınca Taşınmazın Satışında Kdv'den İstisnadır.

Kaydındaki Şerhler:BEYAN: Yönetim Planı-08/08/2007

BEYAN:D Blok Sosyal Tesis ile E-1 Blok Havuz ve E-2 Blok Havuz A-1, A-2,A-3,A-4,A-5,A-6,A-7,A-8,A-9, B-1,B-2,B-3,B-4 ve C-1 Blokların Tüm Bağımsız Bölüm Maliklerine Ait Ortak Kullanım Alanlarıdır.

ŞERH:18334 Nolu Trafo Merkezi ve Geçiş Yeri 99 Yıllığı 1 YTL Bedelle Tedaş Lehine Kira Şerhi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi-20.06.2007-8368

BEYAN:AT Bu Gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.-26.02.2008-3000 (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 13:50

06/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02505927