T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/603 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/603 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, Mevlevihane Mevkii, 2945 Ada 33 Parselde Kayıtlı, 9/11104 Arsa Paylı, 11.103,72 M2 Yüzölçümlü, Konut Nitelikli Ana Taşınmazda Kain C Blok 13. Kat 189 Numaralı Bağımsız Bölümlü Taşınmazın TAMAMI Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/104 Esas dosyasında mevcut olan 28.04.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "A-Adres Özellikleri: Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2945 ada, 33 parsel sayılı, C Blok, 13. Kat, (189) bağımsız bölüm numaralı Konut, Maltepe Mahallesi, Nef 13 sitesi, Yılanlı Ayazma Sokak, No: 13, Zeytinburnu/İstanbul B- Yakın Çevre Özellikleri: Dava konu taşınmazın etrafı meskun mahal olup, konut ve işyerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibarı ile kamu binalarına, eğitim ve sağlık kurumlarına, alışveriş merkezlerine, otobüs, minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafededir. Belediye ve alt yapı hizmetlerinden (Yol, su, elektrik, kanal, doğalgaz gibi) azami derecede istifade eder durumdadır. Dava konusu taşınmaz (kuş uçuşu mesafesi olarak); 1)- Koç Üniversitesi Hastanesine 1130.00m mesafededir. 2)- Cevilibağ Metrobüs İstasyonuna 350.00m. Mesafededir. 3)- İstanbul YeniYüzyıl Üniversitesine 200.00m. Mesafededir. 4)- 1. Çevre Yoluna 300.00 mesafededir. C- Site Özellikleri: Taşınmaz site içerisinde yer almakta olup, güvenlik kontrol kapı girişli, site içerisinde peyzajlı, Spor Salonu, 7/24 Güvenlik, Kapalı Otopark, Çocuk oyun parkı.sosyal tesislidir. D- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın parselidüz düz topografik yapıda, 11.103.72m2 alanlı ve bu alan üzerinde 4 Bloklu, Nef 13 Sitesi bulunmaktadır. E- Bina Özellikleri: Taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde bitişik nizam yapı düzeninde, betonarme karkas yapı tarzında blok nizam inşa edilmiş, bodrum katlar, giriş kat ve üzeri 15 Katlı, asansörlü, C Blok, 239 Bağ. Bölüm bulunmaktadır. F- Taşınmazın İç Mekan Özellikleri: Kıymet takdirine konu C Blok, 13. Kat, (189) bağımsız bölüm numaralı Konutun keşif tarihi itibariyle kapalı olduğundan daire içerisinde inceleme yapılamadığı, dosyasına ibraz edilen mülkiyete esas teşkile den mimari proje ve belgeler kapsamında Dairenin yaklaşık 28,00 m2 alanlı, 1 oda, salon ve mutfak nişi ile banyo ve balkon mahallerini ihtiva ettiği, dairenin çelik kapı girişli, iç mekanda ahşap doğramalı, salon ve odada yerler parke kaplı, mutfakta tezgah ve tezgah alt/üst hazır mutfak dolap üniteli, banyoda duşa kabin, klozet ve lavabolu, sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde olduğu, dairenin bakımlı ve 1. Sınıf işçilikli olduğu bilgisine ulaşılmıştır. G- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir. Olumlu Faktörler: - Konumu - Ulaşım Kolaylığı - Tercih edilen bir bölgede olması Olumsuz Faktörler: - Gayrimenkul piyasasında yaşanan ani fiyat değişiklikleri" denilmektedir.

Son İmar Durumu: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü‟nün 23.01.2025 tarih, 3970 sayılı imar durumu yazısına göre; Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2945 ada, 33 parsel sayılı taşınmaz, 06.12.2007 tasdik tarihli, Zeytinburnu Uygulama İmar Planında “Merkezi İş alanı (Mimari Avan Proje) lejatında kalmaktadır. (...) 2945 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın imar arşiv dosyasında ve dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkiklerde, taşınmazın 31.03.2014 tarih, 15000 sayılı yapı ruhsatına, 22.10.2014 tarih, 70606 sayılı tadilat ruhsatına ve 27.06.2016 tarih ve 47392 sasyılı tadilat ruhsatına sahip olduğu anlaşılmıştır. 2945 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın onaylı mimari projesinde C blok, 123. Kat, 189 nolu bağımsız bölümün yaklaşık net kullanım alanının 150.00m2 „ninaltında olduğu tespit edilmiştir denilmiştir.

KIYMETİ : 5.000.000,00 TL

KDV ORANI : %20

KAYDINDAKİ ŞERHLER: İrtifak : O-M: Planda sarı boya ile boyalı 449.00 Metrekarelik kısımda üzerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Lehine İrtifak Hakkı 02/10/1986 Tarihli 3364 Yevmiye Nolu Beyan : Yönetim Planı : 17/03/2017 - 30/03/2017 Tarihli 3864 Yevmiye Nolu Şerh ( AT )Kira Şerhi : 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (99 yıllığı 1 TL bedelle TEDAŞ lehine kira şerhi) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş lehine 10/08/2016 Tarihli 10619 Yevmiye Nolu Şerh : İhtiyati Tedbir. Bakırköy 11. Aile Mahkemesi'nin 26/11/2025 tarih ve 2025/668 Esas sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile 27/11/2025 tarih ve 31505 Yevmiye Nolu Beyan : AT Otopark Şerhi : 29/12/1983 Yev: 2646 29/12/1983 Tarihli 2646 Yevmiye Nolu (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:25

23/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02532566