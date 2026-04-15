T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/221 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/221 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, İncirli Mevkii, 875 Ada, 4 Parselde Kayıtlı, 744,00 M2 Yüzölçümlü Dört Meskenli Kargir Apartman Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 24/96 Arsa Paylı, Zemin+1 Kat, 2 Numaralı Bağımsız Bölümün 3/8 HİSSESİ Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 23.06.2025 keşif tarihli bilirkişi raporuna göre "Bahse konu İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kartaltepe Mah. İncirli Mevkii 875 ada 4 parsel sayıda kayıtlı 744 m2 alanlı taşınmazda 24/96 arsa paylı olarak kat irtifakı tesis edilmiş Zemin+1. Kat (2) Bağ. Böl. Nolu Meskenin ve Bahçelievler Merkez Mah. Vita Evleri Sok. No:10 adresinde bulunmaktadır. Bahse konu (2) Bağ. Böl Nolu meskenin projesinde göre zemin kat ve 1. Kat kullanımlı ve Net:80,00 m2 alanlı zemin katta mutfak+oda+giriş+tuvalet , 1. Katta ise 2 oda + hol + banyo kısımlarının olduğu görülsede, yerinde yapılan incelemelerde zemin kat, 1. Kat ve çatı katı kullanımlı olmak üzere Net:110 m2 alanlı zemin katta mutfak+oda+giriş+tuvalet , 1. Katta 3 oda + hol + banyo ve çatı katında 3 oda + hol + banyo kısımlarını ihtiva ettiği , odalarda ve koridorda yerler parke kaplı, mutfakta tezgahlı ve yerler seramik, ahşap dolaplı, banyo ve tuvalette duvarlar 1/2 fayans kaplı, sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler seramik döşelidir. Isınmanın doğal gazlı kombi sistemli olduğu görülmektedir. Ana taşınmazın havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi boyalı badanalı, demir doğrama kapı girişli ve ön ve arka kısmında yaklaşık 30 m2 bahçe alanlı olup otobüs ve minibüs duraklarına yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder. " denilmektedir.

SON İMAR DURUMU : Bahçelievler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2025 tarihli yazısında, “1/1000 ölçekli 21.06.2009 t.t. Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında M.İ.P alanında kalmakta ayrık nizam Hmaks.6.50m yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.’’ denilmektedir.

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Y.PLANI:02/04/1976 (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:00

01/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02446959