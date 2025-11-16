T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/170 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/170 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 799 Ada 14 Parselde Kayıtlı, 328,23 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 90/1077 Arsa Paylı, 4. Normal Kat 18 Nolu Bağımsız Bölüm, Ç.A.P. Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 9. İcra Hukuk Mahkemesi 2024/507 Esas sayılı dosyasından kesinleşen 28/12/2024 tarihli bilirkişi raporunda "

A- Adres Özellikleri : Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmaz adres olarak; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Hürriyet (Tapu:Yenibosna) Mahallesi, Şafak Sokak cepheli 10-12 dış kapı numaralı binada, Koçlar apartmanı 4. normal+çatı katta, 18 bağımsız bölüm numaralı adreste konumludur.

B- Yakın Çevre Özellikleri: Davaya konu taşınmaz, kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir, çevrede rağbet gören merkezi bir mevkide yer almaktadır. Taşınmaz, Mahmutbey Caddesine, Hastahane Caddesine, Hürriyet İÖO, Bahçelievler devlet Hastahanesine , E5 Karayoluna, Şirinevler-Ataköy Kavşağına, okullara, otobüs duraklarına yakın mesafede yer almakta olup yakın çevresinde okul, alışveriş merkezleri vb. gibi diğer donatı alanları da bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge gelişimini tamamlanmış durumda ve belediyenin sağladığı her türlü altyapı hizmetinden faydalanmakta olup, orta gelir seviye gruplarının tercih ettiği bir semttir.

C- Bina ve Bağımsız Bölüm Özellikleri: Yerinde yapılan incelemede, 10-12 dış kapı numaralı Koçlar Apartmanının, 2Bodrum+Zemin+4 Normal Kat+Çatı Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür. Yaklaşık 4-5 yıllık binada 2.bodrum katta sığınak ve otopark, 1.bodrum katta bina girişi ve 3 daire, zemin katta 3 mesken, 1-4. normal katlarda her katta üçer mesken olmak üzere toplam 18 adet b.bölüm bulunmaktadır. 4.Normal kattaki b.bölümler çatı katı ile bağlantılı dubleks mesken niteliğindedir. Bina girişi Şafak Sokaktan binaya bakıldığında ön orta cephede, 1.bodrum kattan, dekoratif demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu 4.Normal Kat 18 bağımsız bölüm numaralı “Çatı Arası Piyesli Mesken”, bina girişine göre sağ tarafta, Şafak Sokağa göre sağ ön kolda yer almaktadır. Mahallinde toplam brüt 118 m2 kapalı+16 m2 teras, net 103 kapalı+16 m2 teras alanlı (projesinde toplam brüt 118,2m2 kapalı+16 m2 teras, net 103 m2 kapalı+16 m2 teras) daireye giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminant parke döşeli, duvarları saten boyalı, tavan köşeleri kartonpiyerlidır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta ahşap mdf dolaplar, sunni mermer tezgah ve ankastre mutfak eşyaları, iki banyoda klozet, dolaplı lavabo, duş yeri ve duşakabinler mevcuttur. 4.Normal kat: Brüt 80 m2, net 70 m2 alanlı katta, balkonlu salon, 2 oda, mutfak, banyo ve antre bölümleri yer almaktadır. Çatı katı: Projede brüt 38 m2 kapalı+16 m2 teras, net 33 m2 kapalı+16 m2 teras alanlı kat, 2 adet oda, banyo hol ve teras bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde çatı katında açık teras alanı açılır kapanır cam balkon ile kapatılarak kapalı kullanım alanına dahil edilmiĢtir. İmar arşivindeki dosya incelemesinde Şikayet üzerine çatı katındaki teras hacmi için yapı tatil tutanağı ve encümen kararı ile para cezası verildiği tespit edilmiştir. Dubleks dairenin değerine olumsuz bir durum getirmemektedir. Gerektiğinde söküm yapılarak eski haline getirilecek durumda olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. 01.07.2022 tarihli rapor vardır. 03.06.2022 tarih ve cilt:27/4; sayfa:63 yapı tatil tutanağının olduğu görülmüştür. Satışına ve değerine olumsuz etki yapacak bir durumu yoktur. Genelde bakımlıdır. Masrafı yoktur. İmar arşiv dosyasında yapılan incelemede, parseldeki bina için 30.06.2017 tarih ve 12726 sayı ile yapı ruhsatı ve 05.01.2021 tarih ve 331-08 sayılı YAPI KULLANMA BELGESİ nin bulunduğu görülmüştür. Kat Mülkiyetli olup iskanlıdır. Tapudaki evraklarında iskan tamamlanmadığı için arsa vasıflı görünmektedir. Cins tashihi yapılmamıştır.

Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı Değerlendirilmiştir.

Olumlu Faktörler: - Merkezi konumda yer almaları. - Kat mülkiyetinin kurulmuş, yeni yapı olması. - Ulaşım imkanlarının iyi olması. - Ana arterlere yakın olması. - Çatı katı dubleksi mesken olarak iki ayrı girişli olması bu nedenle iki ayrı bağımsız bölüm şeklinde kullanılabilecek durumda 2 mutfak, 2 banyolu olması- Çevresinde genel olarak iş merkezleri ticarethane-atölye, okulların ve hastahanelerin fazla olması - E5 karayoluna metrobüse-metroya yürüme mesafesinde olması

Olumsuz Faktörler: - Günümüzün ekonomi şartlarının kısıtlı olması, faizlerin yüksek olması nedeni ile kredi kullanılamaması - Bölgede ikamet eden Suriyelilerin dönüş hazırlıkları içinde olması nedeniyle boşalacak konut sayısının artacak olması - Tapu kaydında haciz ve takyidatlarının olması - İmar arşivindeki bilgi ve belgelerde teras alanın kapalı kullanım alanına dahil edilmesi nedeniyle yapı tatil tutanağı ve teknik rapor ile encümen kararının olması ve bu kararın para cezasına çevrilmiş olması " denilmektedir.

İMAR DURUMU : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.07.2024 tarihli Yazısında ilgi : 12.06.2024 tarihli ve 2024/170 Esas nolu yazınız. ilgi yazı ile Yenibosna Mah. 799 ada 14 parsel sayılı taşınmaza ilişkin bilgi talep edilmektedir. Hürriyet Mahallesi şafak Sokak No:8-10 adresinde bulunan 799 ada 14 parsel sayılı taşınmaz 21.06.2009 t.t. 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama imar Planı'na göre ikiz Nizam 5 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı'nda kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın 30.06.2017 tarih ve 12726 nolu Yapı Ruhsatı bulunmakta olup, 18. Bağımsız bölümün net kullanım alanı 150 m2'nin altındadır şeklinde resmi cevap yazısı bulunmaktadır.

Kıymeti : 4.130.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 03/05/2017 - 11576

Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 03/05/2017 - 11572

Beyan: Yönetim Planı :13/06/2018 - 14633

Beyan: Diğer(Konusu:-492 sayılı harçlar kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin 13/a maddesi kapsamında cins değişikliği işlemleri için harç tahsil edildiğine dair belirtme) Tarih: -30/10/2020 Sayı: -801375

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:00

11/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

