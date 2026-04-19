T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/901 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/901 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 3166 Ada, 32 Parselde Kayıtlı, 219,00 M2 Yüzölçümlü 6 Katlı Betonarme Mesken İşyeri ve Arsası, Mesken Nitelikli, 16/240 Arsa Paylı, 4. Kat, 8 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 15.02.2026 keşif tarihli bilirkişi raporuna göre "Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarından İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mah. 3166 ada 32 parsel sayıda kayıtlı ve yerinde Seyit Nizam Mah. G/8. Sok. No: 66 dairesidir. Dairenin mülkiyete esas teşkil eden projesi bulunamamış olup yerinde yapılan incelemeler neticesinde 75 m2 kullanım alanına sahip olduğu 3 oda + salon + koridor + mutfak + banyo-tuvalet ve balkon mahallerini ihtiva ettiği, salon ve odalarda yerler parke kaplı, koridor ve mutfakta yerler seramik, mutfakta mermer tezgahlı, ahşap dolaplı, banyo ve tuvalette duvarlar tavana kadar fayans kaplı, sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler seramik döşelidir. Isınmanın doğal gazlı olduğu görülmektedir. Ana taşınmazın havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi btb kaplamalı, çelik kapı girişli, merdivenleri ve sahanlıkları hazır basamaklı demir doğrama merdiven korkuluklu olup otobüs ve minibüs duraklarına yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder." denilmektedir.

SON İMAR DURUMU: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyasındaki yazısında, ‘‘ Zeytinburnu 3166 ada 32 parsel sayılı yerin; 06.12.2007 tt. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam Ticaret- Konut Yençok: 4 kattır. ‘’ denilmektedir.

KIYMETİ : 6.000.000,00 TL

KDV ORANI : %20

KAYDINDAKİ ŞERHLER:

Beyan: Yönetim Planı :12/11/2020, 05/02/2021 Tarihli 2312 Yevmiye Numaralı

Beyan (AT) 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 11/02/2026 Tarihli 4477 Yevmiye Numaralı

Beyan (AT) 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 26/11/2025 Tarihli 31298 Yevmiye Numaralı

Beyan Diğer (Konusu:- ) Tarih: - Sayı:- (Başlama Tarih:28/09/2020,Bitis Tarih: 28/09/2020 - Süre:) YEDİTEPE VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 28/09/2020 Tarihli 13055 Yevmiye Numaralı

Beyan Diğer (Konusu: Cins değişikliği vergi ilişiği kesilmiştir. ) Tarih: 25/09/2020 Sayı: E.708026 (Başlama Tarih:28/09/2020,Bitis Tarih:28/09/2020 -Süre:) YEDİTEPE VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 28/09/2020 Tarihli 13066 Yevmiye Numaralı (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:20

16/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

