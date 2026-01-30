T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/338 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/338 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAPU KAYDI: İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Kocasinan Mahallesi 6675 parselde kayıtlı 466,05 m2 yüzölçümlü 90/3008 arsa paylı Arsa nitelikli ana taşınmazda kain, Daire Nitelikli, 1.Kat, 8 Nolu Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 21/10/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Siyavuşpaşa Mahallesi, Gül Sokak üzerinde 19 kapı numaralı binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede 4-5 katlı konut apartmanları, şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. ADRES: Siyavuşpaşa Mahallesi, Gül Sokak, No:19, K:1, D:8Bahçelievler/İstanbul. Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı bina, 466,05 m² alanlı 6675 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında ve ayrık yapı nizamında 2 bodrum + zemin + 5 normal kat + çatı katlı olarak projelendirilmiştir. Projesine göre 2. Bodrum katta binaya ait ortak alanlar ve dükkan deposu, 1. Bodrum katta 1 tanesi depolu olmak üzere 4 adet dükkan ve 1 adet mesken, zemin ve normal katların her birinde4'er adet daire olmak üzere binada29adetbağımsız bölüm yer almaktadır. Bloğa giriş 1.bodrumkattan sağlanmaktadır. Bloğun dış cephesi akrilik boyalı olup, giriş zemini, kat arası sahanlıkları seramik, merdivenleri granit döşeli, blok içi yan duvarları saten boyalıdır. Blokta 2 adet asansör bulunmaktadır." denilmektedir. 1. kat, 8 nolu Daire ; 1. Kat 8 bağımsız bölüm numaralı Daire, bina girişine göre sağ ön köşe cephede yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesinde ve mahallinde net 79 m2+ 1 m2 balkon,brüt90 m2 alanldır. Taşınmaz salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve balkon bölümlüdür. Taşınmaza giriş kapısı çelik , iç mekanlara açılan kapıları mobilya pres kapı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri şap seviyesinde, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar, çimstone tezgah mevcuttur. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplı olup vitrifiye ve armatür montajları tamamlanmamıştır. Isınması doğalgaz kombili sitem ile sağlanacak olup kombi ve radyatör montajları tamamlanmamıştır. Taşınmaz %93 inşaat seviyelidir.." denilmektedir

İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş olan 08.08.2025tarih, E-35345133-115.02.01-11430/22967 sayılı yazısında "Kocasinan 6675 parsel 21/06/2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planına göreİkiz Nizam 6 (altı Kat) yapılaşma şartlarında Ticaret+ Konut alanında kalmaktadır. Parselde bulunan binaya 2025 yılında ruhsat düzenlenmiştir. " denmektedir.

Kıymeti : 8.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Bu taşınmaz veya taşınmaz hissesi ile Türk Vatandaşlığı kazanıldığından tekrar vatandaşlık kazanılmasına konu edilemez. 30/01/2024 tarih 3877 yevmiye

Beyan: 12/07/1948 den itibaren on yıl müddetle kontrat tescili 956/660

Beyan: 6306 Sayılı kanun gereği riskli yapıdır. 11/09/2023 tarih 33213 yevmiye

Beyan :Kemuren Nalbantoğlu 'nun veraset ve intikal vergi ilişiği kesildiğine dair yazı beyanı 12/07/2023 tarih 24996 yevmiye

Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname vardır. 23/08/2024 tarih 29346 yevmiye

Beyan: Yönetim Planı09/09/2025 tarih 41684 yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydı gibidir)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:00

20/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

