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Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR!
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 00:00:00 -

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR!

 
Sicil No T.C. Kimlik No Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan Yıl İhbarname  Dosya Numarası Tahakkuk Türü Borç (TL)
314143 99*******04   Va** MU**** 2020,2021,2022 1-24651,1-22298, Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 19.420,80
346986   05******11 Al******* SA** AB******* 2020,2021,2022 1-22385,1-247  Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 5.388,60
346849   76******65 Me** SI***** 2020,2021,2022 1-24635, 1-22282 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 1.050,00
343180 99*******84   An** SH********* 2022 1-21632 1-23821 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 10.542,00
333557 33*******14   Ay** Ne***** KA*** (VRS) 2018,2019,2020,2021,2022,2023 1-20296 1-22250 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 1.516,20
347710 26*******38   İb***** ŞE*** 2020,2021,2022 1-22812, 1-25187 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 1.100,40
348109 39*******38   Te***** Hü*** AK***** 2020,2021,2022 1-25463, 1-23078 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 2.028,60
194881 21*******12   Ce*** AK**** 2017,2018,2019,2020 1-21106, 1-19451 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 898,80
334667 99*******86   Ad******** NU***** 2022 1-25698, 1-23300 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 2.273,00
345600 11*******82   Ay** Hü**** AY*** 2019,2020,2021,2022 1-22087, 1-24392 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 10.831,80
337576 99*******18   Ra***** Mu***** KA** 2022 1-23216, 1-25610 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 633,60
295648 49*******82   Ha*** TA**** 2020,2021,2022 1-22633, 1-25002 Arsa Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 1.789,20
254919 31*******58   Ni** SÜ****** 2019,2020,2021,2022 1-25954, 1-23547 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 3.679,20
348727 19*******98   Su** BO***** 2020,2021,2022 1-25730 1-23331 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 898,80
194374 60*******38   Da*** AK*** 2019,2020,2021,2022,2023 1-26225, 1-23790 Arsa Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 4.019,40
334681 99*******16   Ma**** Sa** Hu***** AL-SU**** 2022 1-25688, 1-23291 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 2.175,60
20422 36*******16   Yı**** YE*** 2023 1-24316, 1-26928 Arsa Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 7.383,60
347660   76******46 No*** Nı*** H SH**** 2020,2021,2022 1-22778, 1-25152 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 5.052,60
313032 99*******26   Ma***** SE********* 2020,2021,2023 1-22500, 1-24866 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 3.565,80
345652   60******23 Ym** LL********* 2019,2020,2021,2022 1-24411, 1-22105 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 3.620,40
347112   62******01 Se***** Mo** MO******* 2020,2021,2022 122446, 1-24803 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 3.129,00
347341 75*******02   Al** By*** AL***** 2020,2021,2022 1-22576, 1-24944, 1-22624, 1-24992 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 7.686,00
346998   54******26 Ab******* KH****** 2020,2021,2022 1-22387, 1-24743 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 3.998,40
312100   04******55 Sa** Gh**** S A AL KU**** 2019,2020,2021,2022 1-2257, 1-24893 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 5.229,00
335057 99*******70   Hu**** HA*** SA*** A** EB***** 2022 1-25677, 1-23280 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 1.260,00
347959 99*******30   Ja*** Ab****** H TA***** 2020,2021,2022 1-22972, 1-25350 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 32.890,80
348155   46******18 Al***** HE****** 2020,2021,2022 1-25493, 1-23106 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 2.169,60
334680 99*******84   Wı*** A** Hu***** AL-SU**** 2022 1-25687, 1-23290 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 2.633,40
347687 99*******80   Ya***** Yo**** A AL******* 2020,2021,2022 1-22797, 1-25171 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 6.081,60
347682 99*******88   Wa** YI 2020,2021,2022 1-25194, 1-22819 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 5.258,40
347657   05******49 He**** S A H AL***** 2020,2021,2022 1-22771, 1-25145 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 2.360,40
347467   14******37 Na*** Mu***** Mo****** BA***** 2020,2021,2022 1-25025, 1-22656 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 16.942,80
350151 99*******58   Va*** KA*** 2023 1-23768, 1-26202 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 924,00
311509 99*******10   Ma***** HA**** 2019,2020,2021,2022 1-22540, 1-24906 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 9.345,00
347405   73******47 Du*** Sa** Rı*** AL BA**** 2020,2021,2022 1-22604, 1-24972 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 14.796,60
347637 99*******48   Cl***** EB****** 2020,2021,2022 1-22747, 1-25121 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 6.879,60
334674 99*******12   Ah*** LE**** 2022 1-23294, 1-25691 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 1.201,20
334688 99*******92   A** S M S AL***** 2022 1-25636, 1-23241 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 7.572,60
350887 99*******26   Fı*** Ha*** Al* AL-DU***** 2021,2022,2023 1-23900, 1-26464 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 60.509,40
350638 99*******24   Ab****** AH**** 2023 1-23854, 1-26300 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 15.867,60
348154 99*******56   Al* TA******** 2020,2021,2022 1-23105, 1-25492 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 2.196,60
350623 99*******66   Mo********** PO*** 2023 1-26295, 1-23849 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 17.026,80
350665 99*******18   An*** SA*** 2023 1-26322, 1-23865 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 25.662,00
350883 99*******62   Mo***** Hı**** Al* AL-DU***** 2021,2022,2023 1-23898, 1-26462 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 25.200,00
313071   12******05 Ab****** Al* A BA****** 2023 1-26374 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı 4.697,00
313643   05******65 Al**** Mo****** HA*** 2023 1-26332 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı 8.135,60
350640 99*******64   Mu*** AH**** 2023 1-23855, 1-26301 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 15.867,60
350616 99*******72   Ab****** Mo***** Mo***** Za** AB****** 2023 1-23844, 1-26290 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 25.960,20
350647 99*******60   Am** Ho***** SA***** 2023 1-23858, 1-26304 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 27.535,20
350630 99*******54   Sa** HE**** 2023 1-26299, 123853 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 24.032,40
350643 99*******08   Am** AH**** 2023 1-23856, 26302 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 13.763,60
350692     Al* FO************ 2023 1-26344 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı 4.503,40
350675 99*******36   Al** SA****** 2023 1-26328, 1-23869 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 31.735,20
350602 99*******24   Es***** SA***** 2023 1-26281, 1-23837 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 17.026,80
47352 26*******10   Be*** TE*** 2019 1-18057, 1-16482 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 130,20
346849   76******65 Me** SI***** 2020,2021,2022 1-24635, 1-22282 Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası 2.440,20
160717 14*******30   Mü**** GÜ**** 2022 1270 Kaçak İnşaat Para Cezası 12.385,96
349618 99*******20   Ch******* R*** GA******* 2022 1217 Kaçak İnşaat Para Cezası 63.517,68
Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi ve ceza ihabrnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğüne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında ise işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 

#ilangovtr

Basın No: ILN01822773