T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/373 Esas

DAVALI : UFUK ÖZBAŞ (TCKN:20833864846)

Musa ve Melek oğlu, 07/11/1994 doğumlu, Hınıs/Erzurum nüfusuna kayıtlı.

Davacı, GSD VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, AHMET ÖZBAŞ, UFUK ÖZBAŞ, AHMET ÖZBAŞ ÖZBASHOP arasında mahkememizde görülmekte olan dava nedeniyle;

Kolluk kuvveti marifetiyle yapılan adres araştırmasına rağmen adresi tespit edilemeyen ve mernis adresi de boş olan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dava dışı Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin borçlusu Ufuk Özbaş hakkında 08.06.2020 tarihli genel kredi sözleşmelerine dayalı borçların ödenmemesi üzerine icra takibi başlatıldığını, söz konusu alacakların GSD Varlık Yönetim Anonim Şirketi'ne temlik edildiğini, borçlunun borcun doğum tarihinden itibaren organik bağ içinde bulunduğu yakın akrabası Ahmet Özbaş ve Ahmet Özbaş Özbashop işletmesi üzerinden nam-ı müstear ilişkisi kurarak mal kaçırdığını, nam-ı müstear işletmenin borcun doğumundan sonra 08.01.2024 tarihinde kurulduğunu ve borçluyla aynı adreste ve aynı müşteri çevresiyle faaliyet gösterdiğini, yapılan hacizlerde borçluya ait çok sayıda evrakın nam-ı müstear işletme adresinde bulunduğunu, TBK'nın 19. ve İİK'nın kıyasen uygulanması suretiyle nam-ı müstear davasının kabulüne, şimdilik 100.000,00 TL alacağın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İşbu dava dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, ilk itirazların cevap dilekçesi ile bildirebileceği, bu süre içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı HMK 127 ve 128.maddeleri uyarınca davalı Ufuk Özbaş'a ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

