T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
2024-05-05 00:00:00 -
T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L Â N
DOSYA NO : 2023/394
KARAR NO : 2024/170
Silahla Tehdit suçundan Mahkememizin 14/03/2024 tarihli 2023/394 E., 2024/170 K sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 106/2-a maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Ömer ve Hatice oğlu,01/08/1980 Eflani doğumlu, ŞABAH HALİL ÖZTÜRK' e 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03/05/2024
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Basın No: ILN02026893