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Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-14 00:04:00 -

T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L Â N

DOSYA NO : 2023/95
KARAR NO : 2023/436

Hırsızlık ve Kasten Yaralama suçlarından Mahkememizin 04/10/2023 tarihli 2023/95 E., 2023/436 K sayılı gerekçeli kararı ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASINA ve BERAATİNE karar verilen Mostafa ve Khadıja Chahboub kızı,08/03/1990 Sıdı Bernoussı doğumlu, IMANE BOUALI' ya 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02001397