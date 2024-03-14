T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
2024-03-14 00:04:00 -
T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L Â N
DOSYA NO : 2023/95
KARAR NO : 2023/436
Hırsızlık ve Kasten Yaralama suçlarından Mahkememizin 04/10/2023 tarihli 2023/95 E., 2023/436 K sayılı gerekçeli kararı ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASINA ve BERAATİNE karar verilen Mostafa ve Khadıja Chahboub kızı,08/03/1990 Sıdı Bernoussı doğumlu, IMANE BOUALI' ya 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12/03/2024
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Basın No: ILN02001397