T.C. BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/462 Esas

İLANEN TEBLİĞ

Davalı MEHTAP AKARSLAN, Alaeddin ve Fatıma kızı, 10/006/1990 doğumlu, 262*****678 TC kimlik numaralı, 2 Rue Mıstral 67300 Schıltıgheım/FRANSA adresinde iken ikametgahı meçhul.

Mahkememizin05/04/2023tarih, 2023/215 Karar sayılı ilamıyla;

"1-Davanın KABULÜNE,

Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, KüçükçalağılMah.,köy, CN:50, HN:3, BSN:99'da nüfusa kayıtlı, Abdülvehap ve Dudu oğlu, 13/11/1987 doğumlu, 40514099046 İstanbul TC kimlik numaralı LEVENT AKARSLAN ile aynı yer BSN:142'de nüfusa kayıtlı, Alaeddin ve Fatıma kızı, 10/06/1990 doğumlu, 26279577678 TC kimlik numaralı MEHTAP AKARSLAN'ın boşanmalarına dair Fransa Strasbourg Adli Yargı Mahkemesi 2. Salon Hukuk Dairesi 7'nin 20/02874 Dosya numaralı 13/04/2021 karar tarihli 30/04/2021 kesinleşme tarihli ilamının MÖHUK-50 ve devamı maddeleri gereğince TANINMASINA,

2-Alınması gereken 179,90 TL ilam harcından davacı tarafından peşin karşılanan 80,70 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 99,20 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, vekalet ücreti takdirine mahal olmadığına,

4-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının talep halinde davacı tarafa iadesine,

" dair karar verilmiştir.

Kararın adresi meçhul olan davalı MEHTAP AKARSLAN'ailanından itibaren 7gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, karar tebliğini ihtiva eden tebligatyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07/04/2023

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Basın No: ILN01813825