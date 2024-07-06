T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/6 Esas

KARAR NO : 2024/172

Mahkememize ait Yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 18/03/2024 tarihli sanık Metin KARASU' nun TCK 158/1-f-son maddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis ve 1800 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/311 esas sayılı dosyasından hapis cezasına mahkum olduğu, yasal süre geçmeden bu suçu işlediği, dolayısıyla sanığın mükerrir olması nedeniyle TCK.'nun 58/6-7 maddesi gereğince sanığın cezasının MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; Mehmet Sait ve Nurhan oğlu, 01/01/1982 Muş doğumlu, sanık Metin KARASU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.07.2024

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Basın No: ILN02057423