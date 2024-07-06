T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/64 Esas

KARAR NO : 2024/297

Mahkememize ait Yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 27/05/2024 tarihli sanıklar Mahmoud JNID, Mahmut MUSEYFE, Ala El AHMED'inTCK.'nun 149/1-a-b-c-d-h madde ve fıkraları gereğince 5 KEZ 10 Yıl 5 Ay Hapis Cezası İle Ayrı Ayrı Cezalandırılmalarına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; Müştekiler; Ruba ve Mıri oğlu, 1998 İdlip doğumlu MALİK MORİYET, Yusuf ve Radiyye oğlu, 1993 Soran doğumlu, MUHAMMED EL AHMED, Nacer ve Louıza oğlu, 1973 doğumlu ABDULHAKİM SİMİLI ve Muhammed ve Make oğlu, 1973 İdlip doğumlu FAOUZİ KEFİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Sanıklar Mahmoud JNID' ın 28/05/2024 tarihli, Mahmoud JNID müdafi Av. Lokman ALPAYDIN' ın 30/05/2024 tarihli istinaf dilekçesi, Mahmut MUSEYFE' nin 05/06/2024 tarihli ve 11/06/2024 tarihli istinaf dilekçelerinin, Mahmut MUSEYFE Müdafi Av. Ferhat ALP' in 27/05/2024 tarihli istinaf süre tutum dilekçesinin, Ala EL AHMED müdafi Av. Levent Kaan GÜNDOĞDU' nun 11/06/2024 tarihli istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçelerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.07.2024

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Basın No: ILN02057422