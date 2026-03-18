T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/446 Esas

DAVALI : ESİN PAKETLEME AYAKKABI VE TEKSTİL MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VKN: 3801321695) Birlik Mah. 791. Sk. No: 1 İç Kapı No: 3 Esenler / İSTANBUL

Davacı İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım Anonim Şirketi (VKN: 4840009342) tarafından Esin Paketleme Ayakkabı Ve Tekstil Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan menfi tespit davasında mahkememizce dava konusu çeklerdeki imzanın davacı şirket yetkililerine ait olup olmadığı hususunda bilirkişi raporu aldırılmış olup; davalı Esin Paketleme Ayakkabı Ve Tekstil Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin mersis adresine bilirkişi raporu ekli duruşma gününün bildirir davetiyeler çıkartılmış olup, mersis adresinin yıkılmış olması gerekçesiyle tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ekli duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

22/12/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle; İnceleme konusu çeklerin arka yüzlerindeki 1. Ciranta imzalar ile Yansı ERASLAN, Kerim ERASLAN ve Ebru ERASLAN'ın karşılaştırma belgelerindeki imzaları arasında grafolojik ve grafometrik tanı unsurları açısından saptanan yüksek derecedeki uyumsuzluk ve benzemezlikler nedeni ile Yapı ve Kredi Bankası İkitelli Organize Sanayi Ticari Şubesine ait 500.000 (beş yüz bin) TL bedelli; 15.03.2025 keşide tarihli, 7441288 nolu ve 08.03.2025 keşide tarihli, 7441286 nolu çeklerin arka yüzlerindeki 1. Ciranta İzmir Eğt. Sağ. San. Yatırım A.Ş. kaşeleri üzerindeki imzaların, karşılaştırma belgelerindeki imzalarına kıyasla, Yansı ERASLAN, Kerim ERASLAN ve Ebru ERASLAN'ın eli ürünü olmadığı kanaatine varılmıştır.

Mahkememiz tarafından bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş ve duruşma gününün 09/04/2026 günü saat: 11:00 olarak belirlenmiş olmakla;

İlanın yapıldığı tarihden itibaren 15 gün sonunda tarafınıza ilanen tebligat yapılmış sayılacağından bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi ibraz edebileceğiniz ilanen tebliğ olunur. 12/03/2026

