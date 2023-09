T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2023/716 Esas

20/09/2023



İ L A N

Davacı , İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , DAMMAM GROUP LOJİSTİK SANAYİ VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan kaynaklanan) davası nedeniyle; davalıya dava dilekçesinde belirtilen adrese gönderilen dava dilekçesi, tensip tutanağı, ön inceleme duruşma gününü bildirir tebligatların davalı DAMMAM GROUP LOJİSTİK SANAYİ VEDIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. (VKN: 2690420192 )'a tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden Ön İnceleme Duruşma günü ve saatinin Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla:



İlanın yayınlandığı tarihten itibaren HMK'nun 126.maddesi uyarınca iki hafta içerisinde iş bu İtirazın İptali davasına karşı cevap dilekçesi ibraz etmesi gerektiği ve 06/12/2023 günü saat 09:35'e mahkememizde yapılacak Ön İnceleme duruşmasında hazır bulunması gerektiği, bu süre içerisinde belirtilen gün ve saatte duruşmaya katılmadığı takdirde aynı Kanun'un 128.maddesi uyarınca davayı inkar etmiş sayılacağına karar verileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma zaptı davalı DAMMAM GROUP LOJİSTİK SANAYİ VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/09/2023

