T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.12114903-2024/5-Ceza Dava Dosyası

12.02.2026

Konu: İlan

İ L A N

Bakırköy 7 Asliye Ceza Mahkemesinin 04/12/2025 tarihli 2024/5 esas ve 2025/725 karar sayılı kararı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Şakuli ve Telli kızı 03/03/1986 doğumlu sanık Dılaram Yagmyrova'ya mahkumiyet kararı verilmiş olup, bilinen yurt içi adresine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddeleri gereğince yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02401204