T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2018/401

Karar No: 2023/85

İLAN

Mahkememizin 26/01/2023 tarihli, 2018/401 Esas 2023/85 Karar sayılı ilamı ile sanık Emre MİHRAKALA (T.C 54175742814) hakkında nitelikli hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığı ihlal ve mala zarar verme suçlarından ayrı ayrı beraat kararına ilişkin yokluğunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanık Emre MİHRAKALA'nın adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup, başkacabilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamış olup, Mahkememizin sanık Emre MİHRAKALA hakkındaki beraat kararına karşı katılan vekili tarafından sanık aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

İş bu hüküm özetinin7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra Emre MİHRAKALA (T.C 54175742814) Mahkememiz gerekçeli kararının ve katılan vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılması ile, tebliğinden itibaren Ceza Muhakemesi Kanununun 273. maddesi gereğince 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle ya da en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabilecekleri, istinaf yasa yoluna başvurmadıklarıtakdirde Mahkememiz kararının kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur

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Basın No: ILN01811131