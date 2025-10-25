T.C. BAKIRKÖY 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı :2025/347 Esas

17.10.2025

Konu : İLAN METNİ

İLAN OLUNACAK METİN

Davacı, DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, GAMZE GÜZEL KANIK TERZİ (TCKN: 45******682) arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle; davacı ile davalı arasında bireysel kredi sözleşmesi kapsamında davalıya kredi hesabı tahsis edildiği, davalı tarafından zamanında ödemeler yapılmadığından davalıya ihtarnamelerin gönderildiği ancak ihtarnamelere rağmen davalı tarafından ödeme yapılmamış olduğu bunun üzerine borç muaccel hale geldiğinden dolayı alacağın tahsili için Bakırköy Banka Alacakları İcra Müdürlüğü 2024/26505 E. ve 2024/2774 E. Sayılı dosyalar ile ilamsız takibe başlanıldığı ancak davalı tarafından borca ve diğer tüm fer'ilere haksız ve mesnetsiz olarak itiraz edilmiş olması sebebiyle, dava dilekçesi ile birlikte davacının, davanın kabulünü, icra dosyalarına yapılan itirazların iptalini ve takibin kaldığı yerden devamını, davalı aleyhine alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini Mahkememizden talep ve dava ettiği anlaşıldı. Mahkememizce tanzim edilen tensip zaptı ile birlikte; HMK 317/2 md. Gereğince 2 haftalık süre içerisinde davaya cevap vermeniz ve HMK 318. Md gereğince tüm delillerinizi sunmanız ve tensip zaptı gereklerini yerine getirmeniz hususu ve duruşmanın 08.12.2025 günü 10.55'e bırakılmasına karar verilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02320035