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Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-08-01 00:00:00 -

T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1943 Esas
04/07/2024
 
Konu : İlan metni
 
İLAN

Mahkememizde Davalı Sedat Alıman'a dava dilekçesinde gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve kişinin mernis kayıtlarında da herhangi bir adres bilgisi olmayıp mahkememizce çıkarılan tebligatların bila ikmal iade döndüğü görülmüştür. Adrese yapılan tebligattan bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü : 19/11/2024 günü saat 09:30'da mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi günün sonunda başlamak üzere cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağınız 6100 sayılı H.M.K.'nın 117,122,126,127,128,129 maddeleri gereğince yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02069767