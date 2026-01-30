T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Asıl ve birleşen Bakırköy 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/172 Esas sayılı dosya yönünden;

Davacı TEMAM YILMAZER ile Davalılar ERGİN GÖLELİ, İBRAHİM KARADUMAN arasında Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle;

Davalılardan ERGİN GÖLELİ'ye dava dilekçesinin / duruşma gününün ilanen tebliğ edildiği anlaşıldığından bilirkişi raporunun da ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davacı Temam YILMAZER, davalılara inançlı temlik gereği taşınmazın iadesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen 3.kişilere devretmesinden kaynaklı davacının uğradığı zararın giderilmesi nedeniyle toplam 1.000.000,00-TL için açılan Alacak davasında alınan bilirkişi raporunda, 01.02.2025 tarihli değeri 45.000 x 2.594,56 = 116.755.200,00 TL (56/81 hisseye karşılık gelen tutar 80.719.000,00 TL), 31.05.2025 2025 tarihli değeri 47.000 x 2.594,56 = 121.944.320,00 TL (56/81 hisseye karşılık gelen tutar 84.307.184,00 TL), 11.09.2015 2025 tarihli değeri 4.000 x 2.594,56 = 10.378.240,00 TL (56/81 hisseye karşılık gelen tutar 7.175.079,00 TL), 18.04.2016 2025 tarihli değeri 4.250 x 2.594,56 - 11.026.880,00 TL (56/81 hisseye karşılık gelen tutar 7.623.521,00 TL), 14.06.2016 tarihli değeri 4.250 x 2.594,56 = 11.026.880,00 TL (56/81 hisseye karşılık gelen tutar 7.623.521,00 TL) hesap ve tespit edilmiştir. Birleşen Dava yönünden; 18.04.2016-31.05.2025 tarihleri arası kira ederi 4.099.595,23 TL, (Davacının eski hissesi olan 56/81 hisseye karşılık gelen tutar ise 2.834.288,06 TL olarak hesaplanmıştır.) 31.05.2020-31.05.2025 tarihleri arası kira ederi 3.147.307,01 TL, (Davacının eski hissesi olan 56/81 hisseye karşılık gelen tutar ise 2.175.915,96 TL olduğu tespit edilmiş olup, davalı ERGİN GÖLELİ' ın bilirkişi rapora itirazınız var ise işbu ilanın yayınlanmasından itibaren 22 gün içinde Mahkememize bildirmeniz, aksi takdirde HMK.281. Md. gereğince itiraz etme hakkında vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca 12/02/2026 gün ve saat 10:40 'de Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, aksi takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02390580