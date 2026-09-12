T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.86441681-2025/218-Ceza Dava Dosyası

10.09.2026

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Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanık İdris ve Muharaka oğlu 31/08/1991 Fas doğumlu AMINE SEBBOUBA hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda 02/07/2026 tarihli 2025/218 Esas 2026/368 Karar sayılı 5237 sayılı TCK'nun 134/1, 134/1-2, 62, 53 ve CMK'nun 231/5-8.maddeleri uyarınca 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve adli emanetin 2024/14747 sırasında kayıtlı suça konu eşyaların suçta kullanılmış olması sebebiyle müsadere şartları oluşmuş bulunduğundan 5237 Sayılı Kanunun 54/1.maddesi gereğince karar kesinleştiğinde Müsaderesine karar verildiği, kararın sanığa tebliğ edilemediği, Göç İdaresi Müdürlüğünden gelen yazıda sanığın 08/07/2026 tarihinde sınırdışı edildiğinin bildirildiği, tebligat yapılacak başka bir adresinin bulunmadığı anlaşılmakla,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılayacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunarak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02546665