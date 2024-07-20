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Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-20 00:00:00 -

T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2024/342 Esas

DAVALI : SERHAT ÖZCAN Güzeltepe Mah. Güzeltepe Cad. No:23A Eyüp/ İSTANBUL

Davacı Amine ÖZCAN tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 28/11/2024 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02063954