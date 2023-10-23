T.C. BAKIRKÖY 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/16 Esas

KARAR NO :2023/405



Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/04/2023 tarihli ilamı ile sanık Ahmed JALLEB hakkında;



"Sanık hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan 5237 sayılı TCK’nun 206/1 maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının yapılan yargılama aşamasında 02/08/2022 tarih ve 31911 sayılı resmi gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 21/04/2022 tarih ve 2020/87 Esas 2022/44 sayılı kararı uyarınca sanığın üzerine atılı suçun seri muhakeme usulüne tabi olduğu, bu hususun dava şartı niteliğinde olduğu, bu haliyle kovuşturma şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından CMK'nun 223/8 maddesi gereğince DAVANIN DURMASINA,



02/08/2022 tarih ve 31911 sayılı resmi gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 21/04/2022 tarih ve 2020/87 Esas 2022/44 sayılı kararı ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 250. Maddesi uyarınca seri muhakeme usulünün uygulanması için dosyanın BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SERİ MUHAKEME BÜROSU'NA GÖNDERİLMESİNE" karar verilmiştir.



Dair verilen karar Lamin ve Zeynep oğlu 1988 Kelebi doğumlu AHMED JALLEB'ın tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karatebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN01914981