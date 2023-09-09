T.C. BAKIRKÖY 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/221 Esas

KARAR NO : 2021/732

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2021 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS 20 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Grigoriy ve Verra kızı, 20/10/1962 doğumlu IRYNA VORNIK ve Aleksey ve Irina kızı 19.08.1985 doğumlu OLHA TSAPENKO, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.



Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 07.09.2023

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Basın No: ILN01888718