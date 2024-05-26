T.C. BAKIRKÖY 52.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/618 Esas

: 2024/158 Karar

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Sanık EMADALDEEN MHZAATTOUT hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin 29/02/2024 tarih 2023/618 Esas 2024/158 Karar sayılı kararı ile Muslehve Amal oğlu,20/10/1992 Ramallah/Filistin doğumlu EMADALDEEN MHZAATTOUT hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206/1.maddesi gereğince 4 Ay 5 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına,şartları oluşmakla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5.fıkrası uyarınca hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verilmiştir.

Mahkememizce gıyapta verilen karar, sanığın bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren sanığın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 272/2 ve 273. Maddeleri gereğince 7 gün içinde karara karşı Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İtiraz kanun yoluna başvurma hakkı mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 23/05/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02038955