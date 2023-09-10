T.C. BAKIRKÖY 52.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/1143 Esas

Karar No : 2022/564 Karar

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Sanık Burhan ÖZMEN hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;



HÜKÜM ÖZETİ:



Kasten Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlarından Mahkememizin 11/10/2022 tarih, 2021/1143 Esas 2022/564 Karar sayılı kararı ile Hüsamettin ve Şefika oğlu, 15/03/1973 doğumlu,Burhan ÖZMEN hakkında açılan kamu davasında TCK.nın 86/1.maddesi gereğince sanığın 1 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, 6136 sayılı Yasanın 13/1.maddesi gereğince sanığın 1 Yıl 3 Ay Hapis ve 1.850 TL.Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiştir.



Mahkememizce müşteki Salih MUHAMMED'in gıyabında verilen kararın Muhammet ve Nesim Rozan oğlu, 2001 Afganistan doğumlu Salih MUHAMMED'in bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra müşteki Salih MUHAMMED'e kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren katılanın CMK.nun 272/2 ve 273.maddeleri gereğince 7 gün içinde karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf kanun yoluna başvurma hakkı mümkün olduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 07.09.2023

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Basın No: ILN01889411