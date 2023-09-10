T.C. BAKIRKÖY 52.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/32 Esas

Karar No : 2023/16 Karar

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Sanık Hanı ABUSHABAB hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;



HÜKÜM ÖZETİ:



Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin 12/01/2023 tarih 2022/32 Esas 2023/16 Karar sayılı kararı ile Hasan ve Basema oğlu, 2001 Suriye doğumlu, sanık Hanı ABUSHABAB hakkındaTürk Ceza Kanunu'nun89/1.maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle açılan davada 3.000,00 TL.Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, şartları oluşmakla 5271 Sayılı CMK'nın 231/5.maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce gıyapta verilen kararın sanık Hanı ABUSHABAB'ın bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren sanığın CMK.'nun 272/2 ve 273. Maddeleri gereğince 7 gün içinde karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İtiraz kanun yoluna başvurma hakkı mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07.09.2023

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Basın No: ILN01889418