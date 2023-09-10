T.C. BAKIRKÖY 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/507 Esas

Karar No : 2022/662 Karar

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Sanık Mehmet ASLAN hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;



HÜKÜM ÖZETİ:



Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı suçundan Mahkememizin 23/11/2022 tarih 2022/507 Esas 2022/662 Karar sayılı kararı ile Yaşar ve Sebahat oğlu, 01/01/1970 Malatya doğumlu, Malatya, Kale , Kepebaşı nüfusunda kayıtlı,Sanık Mehmet ASLAN hakkında Türk Ceza Kanunu'nun158/1-h, 53, 58.maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan davada CMK.nın 3,4,5 ve 5235 sayılı Kanunun 10,11.maddeleri gereğince görevsizlik kararı verilmiştir.

Mahkememizce gıyapta verilen kararın sanık Mehmet ASLAN'ın bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren sanığın CMK.'nun 272/2 ve 273. Maddeleri gereğince 7 gün içinde karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İtiraz kanun yoluna başvurma hakkı mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07.09.2023

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Basın No: ILN01889402