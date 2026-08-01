T.C. BAKIRKÖY 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.28918535-2025/207-Ceza Dava Dosyası

30.07.2026

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 05.05.2026 tarih, 2025/207 Esas, 2026/317 Karar sayılı ilamı ile sanık Kahraman HALİDİ'nin Basit Yaralama suçundan TCK'nun 86/2-1, 86/3-e, 53, 58 maddeleri gereğince neticeten 6 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Verilen bu karar müşteki Halil ve Tarife oğlu, 05.01.1993 Kocasinan doğumlu ÖMER FARUK YIRTICI'nın yokluğunda verilmiş olup müştekinin bilinen yurt içi ve yurt dışı adresi bulunmadığından;

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra müştekiye kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02522162