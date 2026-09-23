T.C. BAKIRKÖY 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.28918535-2021/27-Ceza Dava Dosyası

18.09.2026

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 02.07.2026 tarih, 2021/27 Esas, 2026/437 Karar sayılı ilamı ile Eyub ve Masume oğlu, 1995 Afganistan doğumlu MUSTAFA EMİRİ hakkında Göçmen Kaçakçılığı Yapmak suçundan TCK'nun 79/1-b, 62/1, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince neticeten 2 YIL 11 AY HAPİS VE 1.000,00-TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Verilen bu karar sanığın yokluğunda verilmiş olup sanığın bilinen yurt içi ve yurt dışı adresi bulunmadığından;

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18.09.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02553320