T.C. BAKIRKÖY 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. BAKIRKÖY 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 02.07.2026 tarih, 2021/27 Esas, 2026/437 Karar sayılı ilamı ile Eyub ve Masume oğlu, 1995 Afganistan doğumlu MUSTAFA EMİRİ hakkında Göçmen Kaçakçılığı Yapmak suçundan TCK'nun 79/1-b, 62/1, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince neticeten 2 YIL 11 AY HAPİS VE 1.000,00-TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.
Verilen bu karar sanığın yokluğunda verilmiş olup sanığın bilinen yurt içi ve yurt dışı adresi bulunmadığından;
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18.09.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02553320