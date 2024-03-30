T.C BAKIRKÖY 5 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Esas no ; 2021/398

Davacı: GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş

Vekili : Serhan Akol

Davalılar : Asuman Ömür Zorlu -20783170660 TC nolu

: Sinan Mustafa Demirdöken -46012639494 TC nolu

Davacı , GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ASUMAN ÖMÜR ZORLU, SİNAN MUSTAFA DEMİRDÖKEN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında ;

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Balaban Mah. 293 ada, 1 parsel, A blok, 2 bağımsız bölüm sayılı taşınmazın davalılar arasındaki devrine ilişkin tasarrufun İİK 277 vd maddesi gereğince iptali talep edilmiştir.

Mahkememizin 28/11/2023 tarihli duruşma tutanağının 4 nolu ara kararı gereğince davalı Asuman Ömür Zorlu'ya ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

''Davacı vekili tarafından 26/06/2023 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen bedel üzerinden 08/08/2023 tarihinde 18.024,58-TL yatırdığı, ıslah dilekçesinin davalı Asuman Ömür Zorlu'ya ilanen tebliği'ne''

Yukarıda belirtilen ilan metninin davalı Asuman Ömür Zorlu'ya tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde beyanda bulunulması ve TK 31.maddesine göre son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılması ilan ve tebliğ olunur. 29/11/2023

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Basın No: ILN02011350