T.C. BAKIRKÖY 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/498

Karar No: 2025/685

İLAN

Başkaların Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma suçundan sanık BAHRAM MURADI hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 2023/498 Esas 2025/685 Karar sayılı ilamı ile 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına BU HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,

Son ilan tarihinden itibaren7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 haftalık yasal gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 19/01/2026

