T.C. BAKIRKÖY 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO: 2023/638 Esas

DAVALI : İhsan ve Fatma oğlu 24/08/1970 Bakırköy doğumlu İSMET AKYAZICI

Davacı Kartek Kuyumcu Malzemeleri Vitrin Dekorasyonu Ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından davalı aleyhine açılan İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma gününün ve işbu dosya ile birleşen mahkememizin 2023/648 Esas sayılı dosyasına ait dava dilekçesi ve gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın bırakıldığı 02/07/2024 günü saat: 13:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, işbu dosya ile birleşen mahkememizin 2023/648 Esas sayılı dosyasına ait dava dilekçesi ve gerekçeli kararın duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02023442