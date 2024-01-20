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Resmi İlanlar T.C BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
Resmi İlanlar

T.C BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

Yeniakit Publisher
2024-01-20 00:04:00 -

T.C BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/247 Esas

DAVALI : FIRAT YURT 14150097872 TC kimlik nolu

Davacı TUĞBA YURT tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Belirlenen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmaksızın tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasına katılmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya katılmadığınız veya vekille temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği hususu ihtar olunur. TAHKİKAT VE SÖZLÜ YARGILAMA DURUŞMA GÜNÜ:16/04/2024 GÜNÜ SAAT: 09:30

#ilangovtr

Basın No: ILN01969902