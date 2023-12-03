T.C. BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/293 Esas

DAVALI : VOLKAN YEDİGÜLLER - 494*****050 TC kimlik nolu, Metin ve Melahat oğlu, 21/01/1980 doğumlu

DURUŞMA TARİHİ : 13/02/2024 günü saat 10:00

Davacı GÜLÜMSER YEDİGÜLLER ile Davalı VOLKAN YEDİGÜLLER arasında görülmekte olan Boşanma davasının yargılamasında;

Davalı hakkında yapılan tüm adres araştırmalarının neticesiz kalması nedeni ile ön incelemeye davet duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 139.madde gereğince tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmalarının, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ve HMK 150. maddesi hükümleri uyarınca duruşmaya gelmedikleri veya gelipde davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği hususu ihtar olunur. 30/11/2023

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Basın No: ILN01943824