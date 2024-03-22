T.C BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/381 Esas

DAVALILAR : 1- BURHAN ÖLKER - 128*****946 TC kimlik nolu, HASAN ve ŞENNO oğlu, 02/04/1973 doğumlu

2- OLHA ZYCHKOVA - 993*****678 Yabancı kimlik nolu, ANATOLİY ve IRYINA kızı, 19/09/1981 doğumlu,

DURUŞMA TARİHİ : 16/04/2024 günü saat 09:40

Davacı MÜGE AKSU tarafından Davalı BURHAN ÖLKER aleyhine açılan Evlat Edinme davasının yapılan yargılamasında;

Davalılar Burhan Ölker'in mernis adresinin olmaması, Olha Zychkova'nın ise yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin bulunamaması nedeni ile tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmaksızın tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasına katılmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya katılmadığınız veya vekille temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği ihtar olunur. 18/03/2024

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Basın No: ILN02006660